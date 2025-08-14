Uploader By Gse7en
Demba BA during the Ligue 2 BKT match between Troyes and Dunkerque on April 25, 2025 in Troyes, France. (Photo by Dave Winter/FEP/Icon Sport)

Paris : Demba Ba échappe à un braquage, 2 suspects arrêtés, un 3e en fuite

14 août 2025 Sport 5 Voir

L’actuel directeur sportif de l’US Dunkerque, et supporter du PSG, a été cambriolé à son domicile parisien.

L’histoire ne dit pas si les cambrioleurs en voulaient au fossoyeur des espoirs du PSG en Ligue des champions 2014. Dans la nuit de mardi à mercredi, le domicile parisien de l’ex-international sénégalais du club anglais de Chelsea Demba Ba, dans le XVIe arrondissement de Paris, a été cambriolé par deux individus qui ont rapidement pris la fuite après leur larcin.

Leur cavale n’aura pas duré longtemps, repérés par les forces de l’ordre, ils ont été interpellés à peine 25 minutes après leur « fric-frac » dans les beaux quartiers de la capitale. Les deux hommes interpellés ont été retrouvés en état d’ébriété, a-t-on appris d’une source policière. Un troisième individu est recherché.Ils ont ensuite été conduits au commissariat pour être placés en cellule de dégrisement. Leur mise en garde à vue leur devait leur être signifiée à leur sortie.

Les deux interpellés sont âgés d’une vingtaine d’années. Aucune information sur le butin des cambrioleurs présumés n’a filtré.Pour mémoire, Demba Ba, né à Sèvres et ayant effectué ses armes de jeune footballeur à Montrouge, et supporter du PSG, avait été le cauchemar des Parisiens, un soir de printemps de 2014. Le 8 avril 2014 à Stamford Bridge, Demba Ba, actuel directeur sportif de Dunkerque en Ligue 2, avait brisé les rêves de demi-finale européenne du Paris Saint-Germain.


