Pas de Cours dans le Moyen- Secondaire Aujourd’hui: L’alliance CUSEMS-SAEMSS exige la convocation immédiate du COMSA-22 

A l’issue de la réunion du mardi 02 mai 2023 portant sur l’évaluation de leur alliance, la mise en œuvre des accords et l’analyse de la situation nationale, le Cadre Unitaire Syndical des Enseignants du Moyen-Secondaire (CUSEMS) et le Syndicat Autonome des Enseignants du Moyen et du Secondaire du Sénégal (SAEMSS) ont pris « l’engagement réciproque » de consolider leur compagnonnage pour assurer un meilleur portage des préoccupations des enseignants. Ainsi, selon les syndicalistes, depuis la signature des protocoles du 30 avril 2018 et du 26 février 2022, le Comité de suivi des accords (COMSA-22), institué par l’arrêté n° 2022-013603 du 09 juin 2022 du Ministère de la Fonction publique n’a jamais été convoqué. Face à ce manquement, qu’ils considèrent comme un « refus systématique du Gouvernement », l’union intersyndicale observe une grève totale ce jeudi pour exiger une convocation immédiate dudit comité.

En effet, après avoir observé un débrayage à 10 heures ce mercredi, l’alliance du Moyen Secondaire entre SAEMSS et CUSEMS a décidé d’aller plus loin avec une grève totale durant cette journée du 11 mai 2023. Une décision prise à la suite d’une conférence de presse tenue hier au siège du CUSEMS de SOPRIM. Ensemble pour porter le combat et exiger la convocation immédiate du Comité de suivi des accords, dont la vocation est d’œuvrer pour la pacification de l’espace scolaire et de veiller à la mise en œuvre des accords entre le Gouvernement et les syndicats, est l’une des stratégies mises en avant.

Les enseignants restent intransigeants sur la matérialisation des accords relatifs notamment au parachèvement de la dématérialisation des actes et procédures de la Fonction publique, à la signature du décret 74-347 du 12 avril 1974 modifié portant sur la révision de la situation des décisionnaires, au démarrage de la formation des collègues MEPS, au reversement de ces MEPS dans le corps des PCEM en EPS, à la sortie des actes de nomination des chefs d’établissement, à l’apurement des prêts au logement, à l’examen des questions nouvelles, à l’accélération du rythme de paiement des rappels et à la finalisation de la révision du guide du mouvement national dans le cadre des mutations.

A PROPOS DU LYCEE DJIGNABO BASSENE DE ZIGUINCHOR ET LE DIALOGUE AVEC LEUR NOUVEAU MINISTRE DE TUTELLE…

Le SAEMSS et le CUSEMS représentés respectivement par les secrétaires généraux nationaux El Hadji Malick Youm Et Ndongo Sarr, ont abordé des questions relatives évidemment à la situation du lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor où le bloc administratif a été incendié. Dans leur optique de défense des intérêts de l’enseignement moyen-secondaire en général et de leurs intérêts en particulier, les syndicalistes se sont tout bonnement indignés et promettent d’y voir plus clair dans leur prochaine sortie. « Nous ne l’évoquons pas pour le moment bien que nous ayons échangé sur cette situation qui nous émeut et dont naturellement nous nous indignons, mais nous sommes en train de recouper les informations sur cette question parce que nous ne voulons pas non plus, dans la précipitation, dire un certain nombre de chose qui ne correspondent pas à la réalité. Il y’a sans doute urgence à nous prononcer mais nous préférons marcher lentement le temps de réunir l’ensemble des éléments », dit Ndongo Sarr. De son côté, El Hadji Malick Youm s’est appesanti un peu sur les relations qui sont censées subsister entre les syndicats et leur tutelle à savoir ou le ministre de l’éducation nationale ou celui de la Fonction publique.

Sous cet angle, le syndicaliste estime que cette relation pourrait être beaucoup plus fluide : « Ce que nous pouvons noter par contre, c’est que le dialogue était beaucoup fluide avec le ministre Talla, le dialogue était beaucoup fluide avec le ministre de la Fonction publique sortant, ce ministre de la Fonction publique que nous avons aujourd’hui, voilà près de 7 à 8 mois qu’il est nommé et depuis pas une seule rencontre avec les partenaires ; or il est de tradition quand un ministre débarque dans un ministère, les premières choses à faire mais c’est la visite de ses services mais c’est également la rencontre des acteurs pour prendre contact avec eux et exposer un tout petit peu sa vision, sa méthode mais avec ce ministre-là, je dis au jour d’aujourd’hui nous n’avons eu aucune rencontre et c’est lui qui préside le Comité de suivi des accords », dénonce-t-il. Dans un autre aspect concernant les relations purement syndicales que doivent entretenir les différents syndicats dans le cadre d’un dialogue intersyndical, Ndongo Sarr d’affirmer que la porte est grandement ouverte, c’est-à-dire l’alliance CUSEMS-SAEMSS n’exclut personne : « je dois préciser que nous ne fermons la porte à personne, et cette année, au sortir des élections de représentativité qui ont consacré la représentativité de sept (7) organisations, nous nous sommes réunis et avons dit qu’il fallait tout faire pour éviter que ce qui s’est passé lors du mandat précédent, où nous avions deux (2) blocs qui s’observaient en chiens de faïence, que cela ne puisse pas se reproduire cette fois-ci. C’est pourquoi depuis, des concertations sont en train d’être menées pour mettre sur pied une plateforme de concertation qui nous permettra de rencontrer régulièrement ces camarades, de recueillir leur préoccupation afin de les porter.

Et naturellement avec cette plateforme, il est un dialogue qui se noue et qui nous permet d’échanger sur toutes les questions, mais de peaufiner également les stratégies qui nous permettent de porter les points de revendication de manière à pouvoir en tous cas les faire prospérer, donc sous ce rapport il n’y a pas d’exclusion possible mais vous conviendrez avec nous qu’il faudrait également qu’on donne du sens aux élections de représentativité », renseigne-t-il.

Mamadou Sow (Stagiaire)