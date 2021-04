Pastef France: La coordonnatrice du mouvement des cadres rend le tablier

Marie Rose Faye, la coordonnatrice du mouvement des cadres de Pastef France, a rendu le tablier. Dans une lettre publiée par Jotna média, elle explique les raisons de son départ et revient sur ses belles années passées aux côtés des patriotes de Pastef France.

“La vie étant faite de changements et d’évolutions, je suis aujourd’hui amenée à quitter la France pour des raisons personnelles et professionnelles et ce changement ne me permet plus d’assumer comme il se doit et avec les exigences que cela nécessite, les responsabilités qui m’ont été confiées au sein de la coordination PASTEF France”, a révélé Marie Rose Faye dans une lettre.

Pour l’ex coordonnatrice du mouvement des cadres de Pastef France, elle souhaite donc se libérer de tous les postes de responsabilité qu’elle assume au sein de la coordination notamment en tant que coordinatrice du Mouvement des cadres patriotes (MONCAP) France, membre de l’Assemblée Générale de la coordination et responsable finances de la section Nouvelle-Aquitaine, afin que le travail déjà entamé puisse continuer avec des patriotes plus présents et plus à même d’assumer ces rôles désormais. Le militantisme politique de Marie Rose Faye a débuté à PASTEF et en France en 2017. D’après elle, ces années passées avec les patriotes, ont été les périodes les plus riches de sa vie