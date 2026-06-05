Pastef : Les premières sanctions tombent pour Aldiouma Sow

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Le responsable politique Aldiouma Sow a annoncé, vendredi, avoir été retiré des groupes de discussion internes du parti PASTEF, notamment du groupe WhatsApp du Conseil national et du groupe Telegram du Bureau politique national.

Dans une déclaration rendue publique, il affirme que cette décision aurait été prise par Ayib Daffé, secrétaire général provisoire du parti.

« Monsieur Ayib Daffé, Secrétaire général provisoire de PASTEF, vient de me retirer du groupe WhatsApp du Conseil national, ainsi que du groupe Telegram du Bureau politique national du parti », a-t-il déclaré.

M. Sow soutient par ailleurs n’avoir reçu aucune notification préalable d’une éventuelle mesure disciplinaire. « Pourtant, aucune mesure disciplinaire formelle ne m’a été préalablement notifiée en ce sens », a-t-il indiqué.

L’intéressé estime que cette décision est liée à ses prises de position au sein de la formation politique.

Selon lui, son « seul tort » serait d’avoir défendu « la vérité », plaidé pour « le retour de la démocratie interne » au sein du parti et dénoncé ce qu’il qualifie de « messianisme ».

Pour rappel, Aldiouma Sow a multiplié, ces derniers jours ; les sorties incendiaires sur Ousmane Snko et certains cadres de son parti.