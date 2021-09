Pêche artisanale: Alassane Diatta élu à la tête du RNCLPA

Le Réseau national des conseils locaux de la pêche artisanale (RNCLPA) a élu mardi Alassane Diatta comme son nouveau coordonnateur, en remplacement d’Abdoulaye Ndiaye, qui a dirigé cette structure de juin 2017 à mars 2021.

L’élection a eu lieu à Saly-Portudal (Mbour, ouest), au cours d’une assemblée générale durant laquelle quatre candidats, Moustapha Senghor (région de Thiès), nouvellement élu président du CLPA de Mbour, Mor Mbengue (Cayar), Alassane Thiane Wade (Bargny) et Alassane Diatta (Cap Skirring) étaient en lice. Après des négociations, Moustapha Senghor et Alassane Thiane Wade se sont retirés, laissant Mor Mbengue et Alassane Diatta seuls en course. Ce dernier a été élu au second tour avec 31 voix contre 30 pour son adversaire.

Ainsi, le jeune pêcheur du Cap-Skirring va poursuivre le travail d’une équipe jugée ’’compétente’’ pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Saluant l’engagement des différents responsables des 41 CLPA qui ont fait massivement le déplacement pour le renouvellement du RNCLPA, le nouveau coordonnateur a magnifié l’’’esprit de grandeur’’ de son challenger.

Il dit vouloir s’inspirer du travail déjà ’’bien entamé’’ par le bureau sortant, en s’appuyant sur l’expérience des anciens et l’engagement d’une jeunesse soucieuse du développement du secteur, afin d’œuvrer au développement d’une pêche artisanale durable et profitable à la communauté.

Il a rappelé que les CLPA constituent des cadres de concertation permettant à l’administration des pêches de travailler en ’’étroite collaboration’’ avec les acteurs à la base.