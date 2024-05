PÉDOPHILIE: Une nourrice filmée en train d’abuser d’un bébé

Partager Facebook

Ndèye Salla F., 25 ans, a été filmée en train d’abuser sexuellement du bébé de sa patronne. Un acte ignoble que la pédophile a avoué hier, lors de sa comparution devant la chambre criminelle de Dakar. La déléguée du procureur a réclamé contre elle 10 ans de réclusion criminelle.

Arrêtée et placée en détention provisoire, Ndèye Salla F. a été jugée hier, pour des faits survenus le 16 novembre 2021. Devant la barre de la chambre criminelle de Dakar, elle a avoué avoir eu une conduite obscène avec un bébé de sexe masculin de 11 mois. Au départ, Ndèye Salla était engagée en qualité de cuisinière. Trois jours plus tard, sa patronne lui a confié la garde de sa victime. Mais, au bout de six mois, Ndèye Salla a posé un geste complètement déplacé qui lui a ouvert les portes de la citadelle du silence. « Le jour de mon arrestation, j’ai confié l’enfant à l’autre domestique le temps de prendre mon bain. Entre-temps, elle est partie.

À ma sortie, j’étais en serviette. J’ai pris le bébé pour lui donner son biberon. J’avoue que je lui ai fait des attouchements. Je ne sais pas ce qui m’a pris », a dit avec désolation la résidente de la cité Bissap. Le père de l’enfant a renseigné que c’est une voisine qui lui a raconté ce qui se passait chez lui. C’est ainsi qu’il a installé une caméra de surveillance sur les lieux. « À partir de mon téléphone, j’ai vu l’accusée faire son acte sordide. J’ai immédiatement appelé ma femme pour lui dire d’aller à la maison. Mon fils était en couche », a affirmé Pape Malick N. Dans ses observations, le parquet a relevé que la comparante a reconnu avoir posé l’enfant sur ses seins et son sexe dans l’optique d’avoir du plaisir. « Dans cette affaire, l’enfant est considéré comme un objet sexuel lui permettant d’avoir du plaisir », a regretté le maître des poursuites qui a sollicité 10 ans de réclusion criminelle. Me Omar Diouf a rappelé que la partie civile a fait ausculter son enfant, mais aucune anomalie n’a été détectée. « Elle vous dit qu’il ignorait même que la fille est toujours en prison.

La condamner à 10 ans, ça me donne des frissons. Ça ne serait pas humain. Elle regrette. Il ne faut pas l’enfoncer davantage », a imploré le conseil de la défense. « Le texte dit qu’il faut accomplir des gestes sur l’enfant. En visionnant la vidéo, l’enfant était habillé. Est-ce qu’en mettant l’enfant sur elle, elle s’est dévêtue? Parce qu’elle venait de sortir de la douche. D’abord elle a mis l’enfant sur elle pour la calmer. C’est après qu’elle a eu du plaisir », a poursuivi Me Omar Diouf. Pour son confrère Me Nokhine Mbodji, ce dossier devrait être classé sans suite. Car la partie civile ne devait pas installer une caméra sans informer ses employés. Mise en délibéré, l’affaire sera vidée le 21 mai prochain.

KADY FATY