Pèlerinage 2022: La délégation du pèlerinage à la Mecque reporte à une date ultérieure

« La Délégation générale du pèlerinage à la Mecque avait fixé le démarrage des visites d’aptitudes le 23 mai dernier. Et à cette occasion, on avait fait des communiqués pour informer les pèlerins que les versements se feront ce lundi 30 mai. Nous annonçons aux pèlerins de ne pas se déplacer parce que la date de versement est reportée. Une date ultérieure leur sera communiquée » a confié le chargé de communication .

La Délégation générale du pèlerinage à la Mecque ne s’est pas expliquée sur les raisons ayant conduit à ce changement de programme. Seulement, la Délégation générale prend soin de ne pas déplacer les pèlerins en vain au Hangar.

Cette annonce est un changement de plus dans le chronogramme de l’organisation du pèlerinage. Déjà les voyagistes privés ont fait part de moult inquiétudes. Ils ont souligné le changement des dates d’embarquement. Initialement, elles devaient avoir lieu entre le 18 et le 20 juin. Il leur est annoncé que les départ se feront désormais entre le 26 et le 3 juillet.

Les voyagistes indexent également le désistement de la compagnie aérienne nationale au profit d’une compagnie saoudienne. Ils relèvent aussi la limite d’âge à 65 ans et le test PCR à effectuer à 72 heures de la date de départ alors que le pèlerin s’est acquitté du versement non-remboursable du package. Entre autres changements.