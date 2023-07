Pèlerinage à la Mecque 2023: Le groupement « KAPIO » fin prêt pour convoyer les pèlerins

Toutes les dispositions à prendre pour un bon pèlerinage ont été démontrés ce mercredi au CICES par les guides religieux du KAPIO. Une séance de simulation a été entreprise devant les nombreux pèlerins afin de les permettre d’avoir un aperçu sur ce qu’est le ‘’HAJJ’’ et comment s’effectue-t-il une fois arrivés à la Mecque.

Cette année, une innovation d’une grande envergure par l’entremise du Regroupement KAPIO est mise en branle afin que les pèlerins soient dans les meilleures conditions. « Je suis le Secrétaire Général du Regroupement KAPIO voyages et là, c’est une séance de simulation que nous sommes en train de faire, parce qu’on s’est rendu compte que les exercices théoriques ne suffisent pas », nous déclare El Hadji Diaguila Faye qui venait juste de terminer un exercice avec les pèlerins. Ce dernier a consisté à des démonstrations et à des répétitions à haute voix de quelques passages du Saint Coran. On avait l’impression d’être en plein ‘’HAJJ’’. C’est ce qu’à fait savoir notre interlocuteur en ces termes : « C’est donc un exercice réel qu’ils vont faire ici, ce qui va nous permettre de détecter un peu les pèlerins qui ont des problèmes physiques, des problèmes de locomotion, entre autres », explique El Hadji Diaguila Faye. Et de poursuivre qu’une fois ils seront à la Mecque, les pèlerins à mobilité réduite seront pris en charge et c’est d’ailleurs le but de cette séance de simulation, c’est-à-dire elle permet de faire un diagnostic : « On envisage de prendre des pousse-pousse une fois arrivé là-bas pour les faciliter un peu le travail. C’est l’objectif de cette séance en compagnie du Coordonateur général, le Colonel Ousmane Mbaye », informe-t-il. Parlant des outils mis à disposition des pèlerins, le Secrétaire Général de dire qu’ils vont beaucoup aider et faciliter les choses. « Quand les pèlerins arrivent à la Mecque, souvent ils sont complètement désorientés, donc on a mis en place un système qui permet de visualiser un certain nombre de choses qu’ils vont voir au niveau de la Mecque », relève-t-il. S’agissant du nombre de pèlerins à convoyer cette année ainsi que pour ce qui concerne les dates de départ, ce sont au total 694 pèlerins et quatre voire cinq encadreurs qui vont partir. Les précurseurs étant prévus à partir du 11 juin, constituent les encadreurs si l’on en croit toujours à Monsieur Faye : « Le 13 juin nous avons le premier départ par le vol Emirats et ensuite nous avons un vol le 15 juin dans l’après-midi à 13 heures et dix minutes par ‘’Sayna’’ et on a un vol le 18 juin, ça c’est le vol de ce qu’on appelle les VIP, mais que nous appelons les ‘’Confort plus’’. Donc voilà au total ça nous fera 694 pèlerins ». A rappeler qu’à leur niveau, tout est fin prêt, allant des moyens technologiques avec notamment des écouteurs, le livret électronique donné aux pèlerins pour leur faciliter le travail et de les rendre plus autonomes : « Chaque pèlerin sait ce qu’il doit faire, les passeports et les visas sont également sortis et nous sommes vraiment prêts avec toutes les dispositions nécessaires », conclut-il.

Mamadou Sow (Stagiaire)