PEOPLE: A LA DECOUVERTE DU GROUPE « Yoon Wi »

Le groupe de la Voie, dirait-on pour vous présenter l’invité de votre page people qui, véritablement, est un pluriel dans un singulier. Oui, littéralement ! Yoon wii, porté par les voix convergentes de ses membres, ne diverge point de son chemin, ni dans son cheminement vers la Voie musicale comme spirituelle. Artistes engagés, hommes de leur temps, les membres du groupe « Yoon Wi » sont une manita d’idées, de sensibilités et autres au service constructif d’un idéal commun. C’est ce groupe, composé de cinq voix, unies comme les doigts que nous vous proposons de découvrir pour vous couvrir de ses perles vocales.

PRESENTEZ-VOUS A NOS LECTEURS

Yoon wii est un groupe d’artistes composé de Cheiffou Touré, Go Salame, Lamine Dieng, Moussa Traoré et Alassane Mbengue. Nous sommes un jeune groupe de musiciens sénégalais et malien (Moussa). Notre projet artistique est porté par le label Delu6waat Arts basé à Popenguine. Nous finissons notre premier album au titre éponyme Yoon wii.

COMMENT EST NE LE PROJET YOON WI ?

Ce projet est né durant la pandémie Covid 19. Le projet a été initié avec Cheiffou Toure et Go Salame, deux jeunes artistes de Rufisque qui ont rejoint Alassane Mbengue (musicien compositeur, producteur et chercheur ). L’arrivée du batteur Lamine Dieng et de Moussa Traoré, avec qui, le label avait déjà travaillé auparavant, a été une valeur ajoutée en termes de créativité et de valeurs humaines. Nous jouons depuis plusieurs mois avec des artistes plus expérimentés qui sont venus renforcer le travail déjà réalisé par les cinq membres du groupe.

YOON WI C’EST AUSSI L’ENGAGEMENT, LA SPIRITUALITE, DITES-NOUS EN UN PEU PLUS SUR VOTRE STYLE DE MUSIQUE ?

Oui Yoon wii c’est forcément un engagement et un investissement pour nous cinq. Ceci étant dit, nous sommes très fiers de nos appartenances religieuses respectives qui participent aussi à l’équilibre dans nos rapports quotidiens. Les titres de l’album composé de 7 titres sonnent comme un rappel de tout ce que l’on vient de décrire. Les 7 titres bouclés par Yoon Wii le 04 avril 2013 sont : Allah, Education, Jant weh, Train’s of Hope (Gaalu yaakar), Nitt, Bideew, Aduna ngi ni. Yoon Wii fait du reggae avec une forte tendance blues, jazz Afro musique, bref une musique ouest Africaine.

EST-CE FACILE DE TRAVAILLER EN GROUPE ? QU’EST CE QUI FAIT VOTRE FORCE ?

Notre passion et notre détermination pour ce projet restent notre motivation. Nous sommes un groupe de jeunes qui s’apprécie et qui opère dans un respect mutuel et le tout dans la diversité. Facile de travailler ensemble, nous dirons que nous avons appris à nous connaître et le fait que nous adhérons tous dans notre investissement fait que l’on travaille avec plaisir et qui dit plaisir dit forcément progresser ensemble plutôt que de façon individuelle. Nous nous efforçons de nous écouter et sommes en quête d’opportunités pour nous exprimer, transcrire nos émotions dans les œuvres que nous réalisons. Chaque prise de décision a été une consultation avec tous les membres. La cohésion reste un atout majeur. Nous espérons que nous arriverons à prendre plaisir en groupe et maintenir ce mode de travail.

D’AILLEURS, COMMENT GEREZ-VOUS LA HIERARCHISATION DANS LE GROUPE, QUI FAIT OFFICE DE LEADER ?

Alassane ! Avec sa casquette de producteur, il gère le groupe. Et quand on ne travaille pas au studio, nous avançons tous dans nos vies respectives, mais gardons en ligne de mire les objectifs du groupe et comment améliorer le niveau de travail des prochaines échéances du groupe, que ce soit lors des répétitions ou des concerts. C’est dans ce sens que nous disons que nous sommes tous leaders dans ce groupe.

AVEZ-VOUS EU UNE FORMATION MUSICALE OU C’EST LE TALENT BRUT QUI S’EXPRIME ?

Nous portons toutes nos émotions sonores (mémoires), appelez le rythme si vous voulez, cette culture qui nous est transmise via nos parents, frères, aînés artistes qu’on exploite musicalement tout en nous appuyant sur le moteur clé de tout travail : la recherche. Moussa Traoré a eu un diplôme en Musique à l’institut National des Arts à Bamako. Nous avons diverses formations musicales avec différents niveaux de formation. Au fil du temps, nous nous sommes renforcés avec l’expérience d’autres artistes qui se sont ajoutés au projet afin d’en améliorer le contenu et la qualité. Il nous a aussi fallu pas mal d’échanges avec des experts comme le musicien Rami Mikhail Sadik, artiste égyptien basé aux USA.

YOON WI TIRE D’OU SON INSPIRATION ?

Attention “Yoon wi wouténa ak Yoon wii”. Le chemin n’est pas le cheminement. Ce nom nous interpelle sur comment entreprendre une démarche adéquate pour se développer, avoir un impact et surtout vivre de son art. En plus, nous avons choisi ce nom après plus d’une année de travail. Ce nom nous renvoie aussi à nos vies de jeunes sénégalais essayant de s’en sortir. Avec cette problématique, quelle démarche entreprendre pour notre jeunesse sénégalaise et nous imaginons bien que c’est un questionnement qui revient tous les jours.

A QUEL RYTHME VOUS PRODUISEZ-VOUS ?

Pour le moment, notre Album était en préparation. Nous avons tout de même fait quelques sorties et Lives performances. Mais jusque-là, nous nous sommes accordé le temps et les possibilités qui nous sont offertes d’expérimenter la scène. Mais nous préparons quelques dates pour cet été et la fin de l’année 2023. Ceci étant dit, nous restons concentrés sur les répétitions et notre stratégie de communication est également un point clé pour les artistes.

COMMENT SE PORTE LE MARCHE MUSICAL ?

Pas mal, à notre avis. En plus des grands artistes qui ont porté très haut la fierté de notre musicalité, nous avons des très bons artistes qui émergent de la scène musicale. Toutefois, la grosse question demeure comment nous pouvons avoir de nouveaux représentants à l’échelle nationale et internationale et surtout comment les maintenir assez longtemps à ce niveau. Alors nous sommes très contents de voir des initiatives qui posent les débats autour de l’industrie de la musique. D’ailleurs, le festival StereoAfrica qui a lieu du 10 au 13 Mai 2023, est un bel exemple. Félicitations à Sahad Sarr et tous ses collaborateurs pour le travail qui se dessine bien. Mais c’est sûr qu’on reste nostalgique des grands groupes d’artistes des années 90 du Sénégal. Et quand nous nous référons au marché Africain, il y a clairement un niveau à rehausser. Mais nous sommes confiants que l’avenir nous réservera de belles sensations musicales inshaAllah.

DES PROJETS ?

Oui il y en a, mais comme dit Moussa, les projets sont en cours de téléchargement (rire). On continue à se professionnaliser et à travailler entre Popenguine et Ndayane, mais il y a de belles perspectives avec l’enfant de Rio Cheiffou Touré, le baye fall Go Salame et tous les instrumentistes dont Lamine Dieng, le bassiste Alassane Mbengue et Moussa. Nous avons des collaborations, des propositions de résidence avec d’autres artistes mais pour garder un bon tempo pour la créativité, nous réaliserons toutes les propositions avec objectivité et surtout le maître-mot reste cette fibre artistique entachée de rigueur et d’humilité et de persévérance. Le tout avec cette philosophie de vie qui en dit long « Ndankeu Ndankeu Yalla baax ».

ANNA THIAW