Personnes handicapées: Le Comité des femmes prône l’accès de la carte d’égalité de chance

Dans le cadre des activités de la semaine du handicap, le comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées, en partenariat avec la Voix et Leadership (VLF) au Sénégal, International Budget Partnership (IBP) Sénégal et Humanité Inclusion, a organisé un panel sur les droits des filles et femmes handicapées.

Le handicap est une situation, une diversité, un phénomène transversal qui résulte de l’interaction dynamique entre un problème de santé et des facteurs contextuels personnels et environnementaux. Selon la directrice générale de la Santé et de l’action sociale, Arame Top Sène, le format de l’activité et la pertinence de son inscription dans la semaine nationale des personnes handicapées sont institués par l’article 45 de la loi d’orientation sociale 2010-15 du 6 juillet 2010 relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. « Des données statistiques sur ce sur le handicap nous révèlent que dans le monde, on peut compter 1 milliard de personnes handicapées. Selon l’ANSD au Sénégal, nous avons 800 000 milles personnes, soit 5,9% grâce à une enquête réalisée en 2013. Ces données sont un peu en déphasage par rapport à celles de l’OMS. Le nombre de femmes handicapées ayant la carte d’égalité de chance est de 47%. Pour contre, le nombre d’hommes ayant une carte d’égalité de chance est de 57% », dit-elle.

A l’en croire, il faut revoir comment promouvoir et relever le niveau d’accès des femmes à la carte d’égalité de chance. En ce qui concerne les réalisations, des progrès ont été noté, selon l’autorité, qui cite l’adoption et la mise en œuvre de la loi d’orientation sociale dont 2 décrets sont signés. Il y a le plan de travail multisectoriel en vue de l’adoption de l’intégralité des textes d’application de la loi d’orientation sociale, la mise en œuvre du plan d’action national sur le handicap 2017-2021, la production de 69. 289 cartes d’égalité des chances adossées des services et programmes de filets sociaux (BSF, CMU, Transport, appareillage), entre autres.

« Avec le comité des femmes, nous allons procéder à l’appui à la mise en œuvre du plan stratégique du Comité des femmes, mais également à la production données statistiques désagrégées et ventilées sensibles au genre. Ce, pour fixer une journée nationale des femmes handicapées et avoir un contenu par rapport à cette journée et qui sera présentée sous forme de note technique au ministre de la Santé et de l’action sociale ».

Pour le président de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPH) Yatma Fall, « la santé et l’éducation sont deux secteurs identifiés comme étant les plus difficiles pour les personnes handicapées. Dans le cadre de la santé de la reproduction, les équipements hospitaliers ne prennent pas toujours en compte la maternité des femmes handicapées. La question de l’appareillage de ces personnes est importante. Ceux qui veulent leur venir en aide doivent l’aider à avoir des appareils, car ce sont des matériels coûteux. Nos établissements et les centres de formation n’ont pas été construits en prenant en compte le fait qu’il pourrait y avoir des apprenants handicapés. Il se pose souvent des problèmes d’accessibilité ».

Poursuivant, il dit qu’aujourd’hui, il est noté un très faible taux de scolarisation des enfants handicapés. Moins de 3 % ne vont pas à l’école à cause de ces problèmes. “Ce que nous voulons c’est la tenue d’un Conseil présidentiel sur le handicap. Les ministres concernés recevront les instructions de Macky Sall pour qu’ils puissent jouer leur rôle dans l’effectivité des services portés par la carte d’égalité de chance”, conclut-il.

DJANGA DIA