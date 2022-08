Pikine : Il meurt après avoir mangé une mandarine offerte par son ami

Incroyable mais vrai. A Pikine, un homme répondant au nom de Armand est décédé après avoir mangé la mandarine que lui a offerte son ami. Selon ‘’Les Echos’’ qui donne la nouvelle dans son édition de ce lundi, l’ami, B. Ndao est placé en garde à vue pour nécessité d’enquête. Le journal ajoute que le corps est évacué à l’hôpital pour autopsie. Aucune trace de blessure notée, d’après la même source.

Tout serait parti d’une visite de courtoisie que le sieur Armand Faye a rendue comme d’habitude, avant-hier, vers les coups de 23h, chez son ami B. Ndao, au quartier Pikine Darou Salam 2. Ainsi, ce dernier profite de l’occasion, ouvre son réfrigérateur et en sort des mandarines. Il prend une mandarine et en donne à son hôte. Tous les deux épluchent leurs fruits et commencent à les déguster. Ils engagent ensuite une discussion.

Tout d’un coup, d’après toujours la déposition à la police du sieur Ndao, il laisse son hôte tout seul dans la chambre et se rend auprès d’un vulcanisateur dans le quartier pour récupérer le pneu de son véhicule. A son retour chez lui, il manque de s’arracher le cuir chevelu lorsqu’il constate que son pote Faye ne respire plus. Il fait appel à son voisin médecin B. Ndiaye qui constate le décès du bonhomme. N’empêche, Ndao sollicite les services du médecin de garde du centre de santé Baye Talla Diop de Pikine, ex Dominique. Ce dernier examine le maçon et conclut au même constat.