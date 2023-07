Pikine : La police intercepte un bus contenant de la drogue

Les hommes du commissaire Mame Arona Bâ du commissariat de Pikine ont intercepté un bus en provenance de la Casamance transportant 3,2 kg de chanvre indien. Le chauffeur et ses trois apprentis ont été arrêtés et présentés lundi dernier au procureur.

N’eût été la persévérance et la vigilance des policiers du commissariat de Pikine, une commande de chanvre indien en provenance de la région du Sud allait être livrée à Dakar à bord d’un bus. D’après nos sources, le chauffeur du bus a réussi à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité en transportant 3,2 kg de drogue de la Casamance à Dakar. Mais les hommes du commissaire Ba ont réussi à intercepter la marchandise illicite.

Tout est parti lorsque le chef de service de la police de Pikine a reçu une information relative à un bus ayant embarqué de la drogue depuis la région méridionale du pays. Ses éléments de la brigade de recherches ont aussitôt déployé un dispositif de surveillance à l’arrêt SIPS, samedi dernier. Après une longue planque, les policiers ont intercepté le bus suspect vers 14 h, avant de procéder à l’interpellation du chauffeur A. Mbengue et ses trois apprentis.

La minutieuse fouille du bus a permis de découvrir trois gros paquets de chanvre indien conditionnés avec du papier de ciment et enveloppés dans un foulard bleu à rayures blanches.

Les quatre suspects ont fait croire aux policiers qu’un passager serait le propriétaire de la drogue saisie sans plus de précision. Ils ont tenté de nier leur implication dans ce trafic. Malgré tout, le chauffeur et ses trois apprentis ont été placés en garde à vue pour trafic de chanvre indien portant sur 3,2 kg avec usage d’un moyen de locomotion. Le bus a été immobilisé pour les besoins de l’enquête et la drogue saisie a été mise sous scellé.

Au terme de l’enquête, les mis en cause ont été déférés lundi dernier au parquet.