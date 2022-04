Cheikh Amar traîne un Mbacké-Mbacké en justice

L’homme d’affaires Cheikh Amar s’englue dans les méandres judiciaires. Après son contentieux contre l’ancien Ministre Samuel Sarr, le patron du TSE vient d’ouvrir encore un autre feuilleton judiciaire.

Selon nos sources, il a porté plainte contre Serigne Khassim Mbacké.

Entre autres griefs retenus contre ce petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, des propos diffamatoires.

Serigne Khassim Mbacké qui a déféré à la convocation des limiers du Commissariat Centrale de Dakar, se dit serein et prêt à en découdre avec son accusateur.

Il confirme: « c’est vrai. J’ai reçu une convocation du Commissariat Central de Dakar et ce, suite à une plainte de Cheikh Amar contre ma personne. J’ai été accueilli par des gens très respectueux, courtois et républicains. On m’a exposé tous les motifs. J’ai donné ma version et on m’a demandé gentiment de rentrer. »

« Je ne regrette rien. Je suis un légaliste. Je reste confiant en la justice de mon pays », a réagi le jeune guide religieux.

Serigne Khassim Mbacké, de s’assurer: » Jamais je n’accepterai que cette personne qui a bénéficié de multiples soutiens du Président de la République, de la Première Dame Marième Faye Sall, s’adonne à les clouer au pilori. Même le Ministre des Mines Oumar Sarr n’a pas échappé aux agissements de Cheikh Amar. Partout où il passe, il dit du mal de ses bienfaiteurs. Je vais les défendre au prix de ma vie car, ils ne méritent pas ces écarts de langage de la part d’un homme qu’ils ont tant secouru », a martelé Serigne Khassim Mbacké.