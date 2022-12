Plateform Awards 2022: Le partenariat Anderlecht -Marsassoum lauréat du 1er prix

Le Sénégal a eu l’honneur de recevoir le 1er prix des PLATEFORM AWARDS 2022. Une distinction qui récompense la qualité et la pertinence des relations de partenariat Nord-Sud. Et cette fois-ci, c’est le maire de Marsassoum Séni Mandiang qui a été primé parmi plusieurs candidats du monde entier.

Ce Mardi 06 Décembre, tous les yeux et les attentions étaient braqués sur Grenoble en France qui a abrité à la maison de l’international la cérémonie de remise du grand prix européen PLATEFORMAWARDS 2022 en présence de plus de 18 candidats d’associations et de partenariat venus d’Asie, d’Afrique d’Europe dans le cadre de la coopération internationale .

La décision finale du jury composé d’éminents diplomates de l’union européenne et d’autres organismes internationaux qui accompagnent les projets de la coopération internationale ont finalement choisi le partenariat Anderlecht -Marsassoum comme le gagnant du prix Plateform Awards 2022 devant Douala au Cameroun.

Un prix qui consacre plus de 4 ans de partenariat sur la mise en place et la réalisation de projets innovants qui rentrent dans le cadre du développement économique local durable. Le mérite revient au Maire Séni Mandiang le bureau et le conseil municipal, l’équipe du bureau du développement local, l’administration communale et les braves populations de la commune de Marsassoum. Également les partenaires de la commune d’Anderlecht dont l’accompagnement a été crucial dans la réalisation de ces projets.