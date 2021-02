Plus de 40 interpellations

A la suite des échauffourées opposant les militants d’Ousmane Sonko et la police, plusieurs de 40 pro Sonko ont été arrêtés. Placés en garde-à-vue, les manifestants sont poursuivis pour destructions de biens appartenant à autrui, trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée Mais jusque tard dans la soirée, les avocats de Pastef ignoraient où ces jeunes sont gardés par la police. « On n’a aucune nouvelle des personnes qui sont arrêtées. C’est pourquoi on ne peut pas dire pour le moment le nombre de personnes arrêtées», a confié Me Abdoulaye Tall