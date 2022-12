Pluviométrie: L’Anacim lance une alerte sur des pluies de hors saison

L’alerte sonne ferme et porte les empreintes de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Dans son bulletin météo spécial, elle annonce des pluies hors-saison qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur le bétail et les récoltes sur toute l’étendue du territoire.

Un bulletin météo spécial alerte sur des pluies de hors-saison. L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a identifié une descente d’air froid qui va migrer du bassin atlantique Nord pour les côtes marocaines. Ce coup de froid va atteindre presque tout le territoire sénégalais. Des changements seront prévus à partir du mercredi 28 décembre jusqu’au vendredi 30 décembre 2022. La météo annonce ainsi des « pluies accompagnées d’orages dans certaines localités » particulièrement en Casamance, sur les régions Centre et Nord-est. Selon la note, les probabilités de pluies sont faibles pour Dakar, Saint-Louis, Louga et Kédougou.

«Les pluies accompagnées d’orages dans certaines localités seront particulièrement notées en Casamance, sur les régions centre et Nord-est à partir de la matinée du mercredi 28 décembre jusqu’au vendredi 30 décembre 2022. Sur le reste des localités, en l’occurrence Dakar, Saint-Louis, Louga et Kédougou les probabilités de pluies y seront faibles», lit-on dans la note. Ces conditions météorologiques annoncées pourraient présenter un risque de pertes pour le bétail et les récoltes exposées à l’air libre.