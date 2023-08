Podor, campagne pour succéder au Président Macky SALL : la vérité peut pâlir, mais jamais périr

La course à la succession du Président Macky SALL comme candidat de la Coalition Benno Bokk Yaakaar à la présidentielle de février 2024 est féroce au point que certains responsables politiques ont totalement perdu la lucidité et le sens du discernement. Désirant à tout prix remplacer le Président de la Coalition BBY, des adeptes de la petite politique n’hésitent pas à falsifier les faits et envahir l’espace médiatique, tout en polluant les réseaux sociaux par la manipulation et la désinformation. Heureusement que l’histoire récente est connue et nul besoin de dépoussiérer les archives pour rétablir la vérité.

Avec plus de 200 000 électeurs, le poids électoral du département de Podor dans l’échiquier politique sénégalais et son rôle déterminant dans la victoire de la majorité présidentielle lors des dernières élections législatives, ne sont plus à démontrer. Cependant, vouloir attribuer l’éclatante victoire de BBY dans le département lors des législatives 2022 à une seule et unique personne, relève de la mauvaise foi. Les 91 653 voix en faveur de BBY et les 522 bureaux de vote remportés sont la traduction des réalisations du Président Macky SALL dans le département de Podor. A titre d’exemple, on peut citer le désenclavement de l’île à Morphil grâce aux plusieurs ponts et routes bitumées, à l’électrification de nombreux villages, l’aménagement des périmètres cultivables, la création de collèges dans la zone du Diéri, entre autres.

Comment peut-on rappeler la victoire de BBY dans le département, tout en oubliant l’apport significatif des autres responsables politiques tels que le Docteur Cheikh Oumar ANNE dont l’envergure politique dépasse les frontières du département ? En l’espace de quelques années, l’actuel ministre de l’Education nationale est devenu incontestablement un leader incontournable dans la majorité présidentielle. Grâce à son altruisme et sa proximité avec la population, il est devenu le choix naturel des jeunes du Département de Podor qu’il ne cesse de promouvoir à des postes de responsabilités. Son sens aigu de la politique et son ouverture font de lui un rassembleur qui, à chaque fois que des tensions politiques s’enveniment, s’emploie pour arrondir les angles et fédérer les forces vives du département. Si Podor pèse lourd sur le plan électoral, c’est grâce, en partie, au travail titanesque qu’il a abattu lors des opérations d’inscription et de révision des listes électorales, au moment où certains responsables politiques restaient calfeutrer dans le confort de leurs salons à Dakar.

Depuis la déclaration de non candidature du Président Macky SALL à l’élection présidentielle, des cadres, en mal de légitimité politique et de popularité, connus pour leur tortuosité, s’agitent inutilement pour influencer le Président de l’APR dans son choix du candidat de la coalition BBY. Nous les appelons à plus d’humilité et de sérénité et à s’inspirer de l’attitude digne du Dr Cheikh Oumar ANNE consistant à écouter le Président Macky SALL. On ne peut pas annoncer être à l’écoute du Président et déployer en même temps une campagne médiatique avant l’heure à coups de millions de francs CFA qui auraient pu soulager certaines populations de Podor.

Dr Alassane Ndiaye sait que son nouveau mentor politique est en mauvaise posture dans la course pour la succession du Président Macky SALL comme candidat du BBY. Il fait allégeance à Abdoulaye Daouda DIALLO après l’avoir critiqué à maintes reprises auprès du maire de Ndioum. Il ne doit pas ignorer que l’ennemi numéro un de son mentor est son impopularité dans le département. Aux élections locales de 2022, les sondages lui donnaient un taux de popularité de moins de 20%, ce dernier est de 5% dans le même département dans sa course pour la Présidentielle 2024. D’ailleurs, sa récente tournée auprès des foyers religieux démontre suffisamment son impopularité et doit le dissuader dans son projet égoïste. Pour défendre la candidature d’Abdoulaye Daouda DIALLO, ses partisans n’ont qu’un seul argument à la bouche : la légitimité historique. En politique, un tel argument ne suffit pas. Qui a une fois vu Abdoulaye Daouda DIALLO dans les médias pour défendre les réalisations concrètes du Président et faire face aux insultes et calomnies dont il est victime ? Au contraire, il s’est distingué par des pratiques clivantes et discriminantes qui ne font que semer la zizanie dans notre famille l’APR, alors que le Président lui a tout donné. Nous l’invitons à se remettre en question afin d’apprécier ses erreurs. Il n’est pas trop tard d’œuvrer pour l’unité et la cohésion au sein de Benno Bokk Yakaar en retirant sa candidature pour mettre à l’aise le Président Macky SALL, car c’est la seule façon pour lui de mériter la confiance que ce dernier a toujours placée en lui. Autrement, il ne fera que semer la zizanie dans la coalition, sachant qu’il n’a ni l’envergure politique, ni le charisme, pour prétendre à la fonction présidentielle.

Pour poursuivre l’œuvre du Président vers un Sénégal émergent, nous devons faire preuve de retenue et rester dans une dynamique unitaire en attendant de connaître le candidat choisi par le Président Macky SALL. C’est dans cette dynamique que s’inscrit Dr Cheikh Oumar ANNE qui travaille, sans relâche, pour la victoire de BBY à travers le candidat qui sera désigné par le Président Macky SALL.

Sileymane BA, Membre de la COJER Podor