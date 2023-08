Polémique sur conducteur du Bus de la ligne 65: CAPTRANS parle de campagne d’intoxication et de désinformation  

Le Centre d’Appui à la Professionnalisation aux Métiers des Transports (CAPTRANS) a brandi un communiqué suite à l’attaque au cocktail Molotov du bus immatriculé DK 3080 AM, avec des clients à bord en provenance de Kounoune, destination Colobane qui a été la cible, sur la Route de Yarakh à hauteur de « Magasin ». Ladite structure s’insurge contre une campagne d’intoxication et de désinformation sur le conducteur du bus. Il confirme qu’il s’appelle d’Abdoulaye Diop communément appelé Pape Diop.

L’attaque du minibus de marque King Long de la ligne 65 du réseau de l’AFTU, immatriculé DK 3080 AM, avec des clients à bord en provenance de KOUNOUNE, destination Colobane alimente le débats. En effet, ce véhicule a été la cible d’un groupe de 7 personnes. « Dans les heures qui ont suivi l’attaque, la photo d’un homme accompagnée d’une légende et d’un fond sonore est devenue virale sur Internet, indiquant qu’il s’agit d’un policier qui se fait passer pour le conducteur du véhicule. CAPTRANS s’insurge contre cette campagne d’intoxication et de désinformation savamment orchestrée et qui n’est que pure manipulation. Il confirme que la personne qui parlait hier dans les médias est bel et bien le conducteur du minibus en question.

Il répond au nom d’Abdoulaye Diop et est communément appelé Pape Diop », soutient Captrans dans le communiqué. Et de poursuivre : « Depuis 2010, il officie dans le réseau comme conducteur de bus. Il a eu à travailler au niveau des lignes du GIE « Les Ressortissants du Walo » de l’AFTU, principalement au niveau des lignes 64, 65 et 68 ».

Le CAPTRANS rappelle que AFTU c’est une association qui regroupe des opérateurs privés de transport qui ont investi sur fonds propres ou contracté auprès des banques des crédits pour jouer leur partition dans le développement économique et social de leur pays. Ladite structure invite l’Etat à se saisir de l’affaire, et à mener une enquête rigoureuse pour identifier et mettre les coupables hors d’état de nuire .Elle appelle les gens au calme et à la sérénité et invite l’Etat à protéger les biens de ces investisseurs privés qui offrent chaque jour une flotte de plus de 2000 véhicules, répartis dans 73 lignes de transport. « Le réseau concédé de l’AFTU couvre presque tout le périmètre de la Région de Dakar et prend en charge plus d’un million de passagers par jour », rappelle-t-elle.

Elle s’incline devant la mémoire des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Pour rappel, le bilan provisoire de cette attaque fait état de deux morts calcinés et de cinq blessés dans un état grave. Les corps sans vie ont été acheminés à l’hôpital Dalal Diam, les blessés se trouvent à l’hôpital de Pikine. Le véhicule est complètement réduit en ferraille.

CAPTRANS (Centre d’appui à la professionnalisation aux Métiers des transports) qui assure la coordination de l’exploitation des lignes de L’AFTU condamne avec la dernière énergie cette attaque meurtrière contre un de ses véhicules.

NGOYA NDIAYE