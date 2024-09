Polémiques aprés la sortie du ministre de la santé : Birahim Seck indigné…

Partager Facebook

Dans une vidéo devenue très virale dans les réseaux sociaux, le ministre de la Santé expliquait ( en Halpoular) à des militants basés à Kanel, la stratégie politique à adopter pour séduire d’autres personnes afin qu’elles acceptent de les suivre et de partager leur vision. Et d’ajouter dans la foulée que lorsqu’il reçoit des CV la première des choses à faire, c’est de vérifier si le candidat est de Pastef ou pas parce que la priorité, ce sont les gens de Pastef.

Le coordonnateur national du Forum Civil / Section Transparency n’a pas apprécié la sortie du ministre de la santé et de l’action sociale lors d’une rencontre avec la base politique à Kanel. D’après Birahim Seck, ceci n’entre pas en droite ligne avec la rupture prônée par le nouveau régime. « Ni les propos du Ministre de la Santé dans la vidéo ni les précisons de son communiqué n’entrent dans le cadre de la gouvernance de rupture prônée ».

Selon Birahim Seck, « il s’agit simplement de l’apologie de la patrimonialisation du pouvoir et d’une gestion clanique ». En effet, le ministre de la santé devant ses militants déclarait qu’il privilégiait les cv de Pastef par rapport à d’autres entités politiques. Même si quelques minutes après la vidéo est devenue virale, le ministre Ibrahima Sy a tenté de s’expliquer l’indignation fut générale.

Une vague de polémique s’est suivie suite à la sortie du ministre de la santé dans les réseaux sociaux. Prenant la balle au rebond, la tutelle a rendu public un communiqué afin d’apporter, dit-il, des précisions. » Lors d’une tournée politique, j’ai eu des discussions avec nos militants à Kanel dans un cadre purement politique. Une portion de cette vidéo a été savamment extraite et partagée avec une volonté de nuire et de dévoyer le fond de ma pensée. Je suis un universitaire, un cadre sénégalais avec des valeurs et principes qui transcendent les considérations politiques.

Si je suis aujourd’hui ministre de la République, c’est grâce à mon engagement politique. Toutefois dans mon cabinet au ministère, il n’y a aucun profil politique. Je privilégie toujours les compétences, l’expérience et le savoir-faire parce qu’en définitive les résultats priment sur toutes les autres considérations », a-t-il martelé.

Le MSAS de poursuivre » Et c’est dans ce cadre là que j’estime et je suis convaincu que le Sénégal comme notre formation politique regorge de compétences de haut rang. A mon avis, si des gens de notre parti disposent des qualités humaines et professionnelles requises pour certains postes, ils doivent pouvoir les occuper comme tout bon Sénégalais. A compétence égale, je ne pense pas que cela soit un délit de promouvoir un cadre de PASTEF qui est aussi un Sénégalais bien méritant.

Dans toutes les nominations au MSAS, la compétence a toujours été privilégiée et cela a d’ailleurs largement bénéficié à des cadres non PASTEF que des compétences de notre parti. Notre objectif commun, c’est l’intérêt supérieur de notre pays et la réalisation des changements attendus », a-t-il conclu.

L’affaire étant loin de connaître son épilogue!