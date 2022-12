Polémiques autour du vidéo des danseuses brésiliennes : Le ministre de la Culture avertit !

La vidéo des danseuses brésiliennes fait polémique. Et devant une telle situation, «heurtant profondément nos valeurs culturelles, le Ministre tient à porter à l’attention de l’opinion qu’il désapprouve et condamne fermement de telles dérives comportementales qui sont totalement en déphasage avec nos réalités sociétales», informe son département ministériel, dans un communiqué de presse.

Dans un document parvenu à la rédaction, Aliou Sow informe les acteurs culturels et promoteurs d’évènements culturels que l’ouverture et la disponibilité du ministère à les accompagner et à soutenir leurs activités ne sauraient être une autorisation pour la promotion de contenus contraires à nos valeurs et croyances. «Dorénavant, tout bénéficiaire d’un appui financier et logistique du ministère, pour une activité culturelle, et tout promoteur d’un événement.

Dans un des lieux de diffusion relevant de la tutelle ou de la responsabilité du ministère, devra, au préalable, s’engager, par écrit, à ne pas exhiber ou promouvoir des images et attitudes contraires à nos valeurs, à nos mœurs et à nos réalités culturelles», précise-t-il. Il avertit que le non-respect d’une telle démarche entrainera la restitution des appuis reçus, sans préjudice des suites qui pourraient être apportées à cette situation en conformité avec les lois et règlements en vigueur.