Politique: Amadou Bâ trace désormais sa propre voie

Amadou Bâ, ancien Premier ministre et ancien candidat de Benno Bokk Yakaar, une alliance inter-partis désormais dissoute par l’ancien président Macky Sall, désormais, trace sa propre voie politique. En images, la forte mobilisation enregistrée avec le lancement officiel du processus de création de son parti, une initiative orchestrée par un comité de pilotage regroupant des personnalités influentes, issues de divers milieux.

Ancien Premier ministre du Sénégal (septembre 2022 – mars 2024), Amadou Bâ a annoncé, hier lundi 9 septembre 2024, la création d’un nouveau parti politique. Cette décision marque son clivage avec l’ancienne coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar. « Il est des moments où le destin nous appelle à faire un choix décisif, à poser un acte fondateur. Aujourd’hui, nous sommes à un tel tournant…

Après mûres réflexions j’ai décidé de répondre à cet appel », a expliqué, lundi, Amadou Bâ. C’était en présence de Cheikh Oumar Anne, Abdoulatif Coulibaly, ministres sous l’ancien régime. Aliou Sall, frère cadet de Macky Sall avait aussi pris part aux travaux.

Amadou Bâ et sa « Nouvelle Responsabilité »

« Nous devons poser des bases solides en consultant largement avant de formaliser la création de ce parti qui incarne notre nouvelle responsabilité », a poursuivi Amadou Bâ. Au passage, l’homme a déclaré avoir fait l’objet de nombreuses sollicitations pour la mise sur pied d’une formation politique. M. Bâ a annoncé des consultations pour faire adhérer à sa vision politique dénommée « Nouvelle Responsabilité ».

L’ancien chef du gouvernement sénégalais a révélé que des concertations avec toutes les forces vives et des responsables politiques sont planifiées. Amadou Bâ était candidat à la dernière élection présidentielle sous les couleurs de la coalition présidentielle. Il est arrivé 2ème avec 35% des voix. Tirant les leçons de cette dérive politique, M. Bâ justifie les résultats peu reluisants. « Des dysfonctionnements internes dans notre camp ont freiné nos ambitions communes ».

« Bâtir quelque chose de plus fort, de plus sincère et de plus solide »

L’ancien Premier ministre appelle à « bâtir quelque chose de plus fort, de plus sincère et de plus solide ». Ce, en prenant en compte cette expérience enrichissante de la dernière Présidentielle. Toutefois, l’homme, connu pour sa sérénité légendaire, précise : « Je ne cherche pas à créer un parti pour une élection ». Il a tout de même annoncé, dans la foulée, une tournée nationale pour rencontrer ses soutiens à travers le territoire national.