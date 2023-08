Politique: Le parti de Me Said Larifou apporte son soutien au Pastef

Avocat du leader du Pastef Ousmane Sonko et en même temps homme politique comorien, Me Said Larifou a apporté son soutien au parti Pastef de Ousmane Sonko.

Par communiqué du ministère de l’Intérieur, le parti Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Éthique et la Fraternité (PASTEF) a été dissout, illégalement selon les cadres du parti. Pour soutenir politiquement son client qui, selon lui, vit un acharnement de la part du pouvoir, le leader du Rassemblement pour une Initiative de Développement avec la Jeunesse Avertie (RIDJA), Me Saïd Larifou a décidé de changer le nom de son parti. A l’en croire, des partis politiques d’autres pays africains ont changé le nom de leurs partis pour exprimer leur solidarité.

Me Said Larifou est le président du parti RIDJA – PACTEF ( Patriotes Africains des Comores pour le Travail , l’Ethique et la Fraternité),en soutien au parti Pastef les Patriotes.

« En soutien au parti PASTEF, dirigé par Monsieur Ousmane SONKO, le RIDJA s’appelle désormais RIDJA – PACTEF (Patriotes Africains des Comores pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). D’autres au Tchad, Niger, à Madagascar et l’île Maurice ont également changé les noms de leurs partis politiques pour exprimer leur solidarité au dirigeant panafricain sénégalais qui est en réanimation depuis plus de 15 jours », déclare-t-il.

Pour rappel, Ousmane SONKO a été arrêté le 28 juillet et placé sous mandat de dépôt le 31 juillet. Il est à son 30è jour de grève de la faim pour dénoncer sa détention illégale.