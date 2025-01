Port Autonome de Dakar : Des travailleurs menacent d’observer une grève de la faim

Partager Facebook

Des travailleurs temporaires du Port Autonome de Dakar dont les contrats ont été mis à terme depuis le mois de juin dernier pleurent sur leur sort. Ils ont écrit une lettre ouverte au président de la République et à son Premier ministre pour exposer leurs doléances. Ces travailleurs, qui font face à de nombreuses difficultés, menacent même d’observer une grève de la faim.

Le collectif des temporaires du Port Autonome de Dakar interpelle le Président Bassirou Diomaye Faye suite à la décision prise par le nouveau Directeur général, M. Wally Diouf Bodian, en date du 25 juin 2024 de suspendre le renouvellement de leurs contrats, affectant directement « plus de 700 emplois, dont 400 travailleurs déjà au chômage ». « A l’attention du président de la République Bassirou Diomaye Faye et à son Premier ministre Ousmane Sonko nous, vous alertons de la situation du port autonome de Dakar.

Depuis le 25 juin 2024, nous avons reçu une note de suspension pour les contrats à terme. Ceci a impacté plus de 700 personnes au niveau du port », a dit Cheikh Dia, porte-parole du collectif sur les ondes d’Iradio. Selon lui, des agents qui sont recrutés depuis 2013 jusqu’en 2024, ont fait plus de 11 ans au port. « Ils ont toujours assuré la sécurité du port, sont aujourd’hui en chômage. Plus de 5 ans de sous-traitance. Une entreprise d’intérim et également trois ans de prestataire et trois contrats à durée déterminée (CDC) », a-t-il martelé.

Poursuivant, Cheikh Dia rappelle que : « Le Dg a toujours campé sur sa position. Il avait dit qu’il allait faire un audit qui a commencé depuis le mois de juillet. Aujourd’hui, il nous a fait savoir que cela n’est pas encore terminé. Alors qu’il avait promis deux mois pour avoir les conclusions ».

Le collectif des temporaires du Port Autonome de Dakar lance un appel solennel aux autorités étatiques dans leur politique d’emploi, d’observer minutieusement cette situation. « Des pères et mères de famille se retrouvent désormais au chômage, confrontés à une situation inattendue et désespérante qui engendre une véritable psychose parmi les travailleurs, incapables de subvenir aux besoins essentiels de leurs familles », a laissé entendre Cheikh Dia.