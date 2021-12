Poste de Premier Ministre: La campagne de séduction est ouverte autour de Macky

Le président Macky Sall doit choisir son futur premier ministre (PM) après les élections Locales qui auront lieu le dimanche 23 janvier 2022. Et depuis cette annonce du président de la République, les prétendants ou sympathisants politiques affûtent leurs armes tout mettant chacun en place des stratégies de séduction pour attirer l’attention du maître des décrets. La guerre va se faire entre les proches du président qui ont chacun leur candidat et ne veulent pas se laisser dominer par le prochain locataire de la primature.

Au lendemain des élections locales, les sénégalais pourront afin connaître qui sera le chef du gouvernement. Pour l’instant c’est un jeu de cache-cache qui est observé entre les responsables politiques et les sympathisants des potentiels candidats. Certains ont déjà dévoilés leurs désaccords sur les rumeurs portant sur des profils comme celui de Mohammed Dionne encore moins d’Amadou Ba ou d’Amadou Hott.

Alors ils font tout pour torpiller tous ceux dont les noms sont chuchotés dans la presse. Et c’est le branle-bas de combat au sein de la présidence. Les faucons et leurs amis bloquent toutes les audiences. Et ils cherchent à faire passer leur candidat pour le meilleur challenger.

En tout il faut reconnaître que Macky Sall est un politicien chevronné qui sait comment déjouer les pièges comme il a déjà fait le piège de Wade en 2012 pour le battre. Et selon des sources, Macky Sall évite depuis un certain temps les faucons qui sont dans les coulisses attendant que le « patron » soit libre.

Depuis son retour d’Abuja, plusieurs audiences avec ses collaborateurs ont été annulées. Et ses conseillers les plus proches n’arrivent plus à voir le « boss ». Il serait, selon nos sources, en train de faire les derniers réglages pour les campagnes pour les Locales. Et le président n’a qu’un seul interlocuteur qui est le coordonnateur de Benno bokk Yaakaar, Amadou Ba qui est sur le terrain. Et cela fausse complètement les calculs des politiciens. Ce qui est sure c’est que Macky Sall est pour le moment obnubilé par deux choses. La victoire aux locales et le choix judicieux d’un premier ministre et certains collaborateurs, alliés et les anciens ministres qui avaient l’habitude de recevoir nuitamment les appels du président sont sevrés ces derniers temps car le président veut éviter des fuites ou de se laisser perturber.