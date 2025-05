Pour l’épanouissement des habitants de sa localité: Go Faye offre un jardin public à l’unité 11 des Parcelles Assainies 

L’unité 11 des Parcelles assainies de Dakar vient de disposer d’un jardin public. L’initiative est de Pape Kory Faye alias Go Faye, président du mouvement « RéAction ». » Nous l’avons donné le nom de Mame Thierno Sall qui était un imam et un maître coranique. Et nous avons, dans notre jeunesse, fréquenté son école », dit-il. Et de poursuivre : » Aujourd’hui, d’un commun accord avec les gens de notre génération, nous avons jugé qu’ils méritaient de porter le nom de ce jardin qui est un espace, un lieu public d’épanouissement pour les jeunes. Il soutient qu’étant jeune, dans cette localité, ils n’ont pas eu la chance de jouer avec ce type de jardin. « Avec ce geste, nous voulons montrer l’exemple à toute la population du Sénégal qu’il ne faut pas attendre tout de l’État ou des collectivités. En ce sens, nous avons ainsi développé un concept, de ce qu’on appelle les travaux d’utilité publique. Concept qui est un état d’esprit et une vision et qui consiste à aller tous les mois dans un des quartiers pour identifier les travaux d’utilité publique à réaliser », fait-il savoir. Un acte dont il associe les conseils consultatifs des quartiers, les associations sportives et culturelles et toute la communauté, pour impacter positivement à travers des journées de Set-setal. »L’objectif est de montrer un bon exemple et de moins passer notre temps à faire de la politique politicienne, mais de faire des actions concrètes, et demain que les gens nous jugent par rapport à nos actions. Parce que si on veut aspirer à diriger, il faut qu’on montre a priori qu’on est capable de faire quelque chose, de créer un engouement positif par rapport à un impact positif », martéle-t-il. Il renseigne que la mairie a promis de les appuyer pour l’embellissement de ce jardin en leur donnant des pots de fleurs. L’estimation dudit jardin est évalué à une dizaine de millions. « Mais, c’est une contribution citoyenne avec des partenaires qui nous ont soutenu dans le pavage, certains nous ont mis en relation avec les services des eaux et forêts et les jeunes du quartier se sont cotisés », informe-t-il.