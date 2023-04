Pourquoi Macky Sall doit briguer un nouveau mandat en 2024 : un bilan exceptionnel et une vision singulière pour le Sénégal ( Par Massaly)

Les réalisations notables et les qualités de leadership font de Macky Sall le candidat idéal pour les élections présidentielles de 2024.

Depuis son avènement au pouvoir en 2012, le président sénégalais Macky Sall a entrepris une myriade de réformes et de projets ambitieux ayant métamorphosé le paysage économique et social du Sénégal.

À l’approche des élections de 2024, il est impératif d’examiner les raisons pour lesquelles Macky Sall doit se représenter et continuer d’œuvrer pour l’épanouissement et la prospérité de la nation.

D’abord, son audimètre et son audimédia sont en hausse dans le monde.

Ensuite, il a un bilan éloquent : Les accomplissements de Macky Sall tout au long de ses mandats témoignent de son dévouement pour le développement du Sénégal. Parmi ses initiatives emblématiques figurent le Plan Sénégal Émergent (PSE), la construction d’infrastructures de transport modernes telles que le Train Express Régional (TER) et l’autoroute à péage Dakar-AIBD, l’investissement considérable dans l’éducation et la formation, ainsi que la mise en place de la Couverture Maladie Universelle (CMU). Ces projets ont contribué à améliorer la qualité de vie des Sénégalais et à renforcer l’économie nationale.

Une vision audacieuse et novatrice : Ce qui distingue Macky Sall des autres dirigeants africains réside dans sa capacité à concevoir un avenir radieux pour le Sénégal et à mettre en œuvre des politiques avant-gardistes pour atteindre cet objectif. Sa vision stratégique et son approche pragmatique du développement ont fait de lui un leader respecté sur la scène internationale et un modèle pour d’autres pays en développement.

Une expertise et une expérience inégalées : En tant que président sortant, Macky Sall possède une connaissance approfondie des défis auxquels le Sénégal est confronté et des opportunités qui s’offrent à lui. Son expérience en tant que chef d’État et ses compétences en matière de gestion et de leadership font de lui un candidat idéal pour poursuivre les réformes nécessaires au développement durable du pays.

Un engagement envers la démocratie et la stabilité : Macky Sall a démontré à maintes reprises son engagement en faveur de la démocratie et de la stabilité du Sénégal. Sa décision de réduire la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans et sa gestion apaisée des tensions politiques témoignent de son respect pour les institutions démocratiques et les valeurs républicaines.

En conclusion, la candidature de Macky Sall en 2024 est une opportunité pour le Sénégal de poursuivre sur la voie du développement et de la prospérité. Son bilan exceptionnel, sa vision audacieuse et ses compétences en matière de leadership font de lui le candidat idéal pour diriger le pays vers un avenir meilleur. Les électeurs sénégalais ont tout intérêt à lui renouveler leur confiance et à lui donner l’opportunité de mener à bien les réformes et les initiatives innovantes qui ont déjà profondément transformé leur pays.

Un engagement résolu en faveur du bien-être social : Au cours de ses mandats, Macky Sall a fait preuve d’un engagement sans faille pour l’amélioration du bien-être social des Sénégalais. Des programmes tels que la Bourse de Sécurité Familiale et le Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES) illustrent parfaitement cet engagement et ont permis d’améliorer la qualité de vie de nombreuses familles vulnérables.

La défense des intérêts du Sénégal sur la scène internationale : Macky Sall a su promouvoir une politique étrangère cohérente et proactive, renforçant ainsi la place du Sénégal dans le concert des nations. Ses efforts pour la résolution des conflits et la coopération régionale en Afrique de l’Ouest, ainsi que son implication dans les forums internationaux tels que l’ONU et l’Union Africaine, témoignent de son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable.

Un leadership inclusif et rassembleur : Le président Sall a su maintenir un dialogue constructif et inclusif avec les différentes forces vives de la nation, favorisant ainsi l’unité et la cohésion nationale. Son approche consensuelle et sa volonté de travailler avec l’ensemble des acteurs politiques, économiques et sociaux du pays en font un leader rassembleur, capable de fédérer les énergies autour d’un projet commun pour le bien-être et l’épanouissement de tous.

Ainsi, il apparaît évident que Macky Sall est un candidat incontournable pour les élections présidentielles de 2024. Son bilan remarquable, sa vision stratégique et son engagement envers le développement du Sénégal font de lui le leader dont le pays a besoin pour continuer à progresser et à réaliser son potentiel. Les Sénégalais seraient bien avisés de lui accorder leur confiance et de lui donner la possibilité de poursuivre les réformes et les projets ambitieux qui ont déjà transformé leur nation en profondeur.

Mouhamadou Lamine Massaly

PCA de l’ONFP

Président de l’UNR