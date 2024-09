Pratiques dénoncées à l’ambassade de la France par les demandeurs de Visa: Le coup de gueule de Guy Marius Sagna

Partager Facebook

Le Mouvement Frapp (Guy Marius Sagna) copte bien être aux côtés du collectif des demandeurs de visa qui ont listé les difficultés auxquelles ils font face. Des fraudes sur les paiements de visas, et la commercialisation illégale des rendez-vous, autant de maux qu’ils ont dénoncés.

La procédure de demande de visa est devenue un véritable calvaire pour les africains. Suffisant pour que Guy Marius Sagna se saisisse du dossier pour défendre les intérêts des demandeurs de visa. Et d’indexer l’ambassade de France. Le mouvement FRAPP a dénoncé les pratiques « opaques » dudit ambassade

Le député avait aussi beaucoup chargé l’ambassade de France en conférence de presse le 17 août dernier. Guy Marius Sagna dénonçait l’augmentation des frais de visas Schengen, appelant même à l’application de la réciprocité. « Les frais de visa Schengen ont été augmentés de 12 %, passant ainsi de 80 à 90 euros. J’ai demandé au gouvernement à quand la réciprocité ? » , avait-il demandé. Hier il est revenu à la charge a déclaré que « s’il n’y a pas d’évolution dans le dossier, il va prochainement arborer son écharpe parlementaire et déposer une lettre de protestation à l’ambassade de France ».

En effet, selon le porte-parole du collectif, Jean Vernon Diack, faire le regroupement familial ne devrait qu’être administratif car c’est le préfet qui donne l’avis favorable après vérification de l’OFII. « Normalement le dossier arrivé au Sénégal n’est qu’une question de formalité parce que le consul vérifie l’authenticité des papiers et délivre le visa et cette procédure doit durer 2 mois selon les textes de l’Ambassade. Mais malheureusement elle dure plus de 10 mois et cette situation crée de véritable détresse chez les femmes et les enfants qui se sentent abandonnés par leur parents », s’est-il offusqué.

En outre, le député Guy Marius Sagna a dénoncé les arguments légers avancés par le préfet de Dakar du fait qu’on lui ait refusé une demande de marche introduite il y a quelques temps.

MOMAR CISSE