Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
hero 800

Précisions sur le bus sénégalais disparu au Mali

12 août 2025 Sport 2 Voir

Un bus transportant 70 Sénégalais, parti d’Abidjan pour le Grand Magal de Touba, aurait été victime d’une attaque jihadiste près de Diéma, dans la région de Kayes, au Mali, a annoncé Igfm.

Les autorités policières sénégalaises, surprises par cette rumeur, ont rapidement mobilisé leurs relais frontaliers et contacts au Mali. Tous confirment qu’aucun véhicule de pèlerins en partance pour le Magal ne manque à l’appel. M. Samb, président de l’association des ressortissants sénégalais de Kayes, précise qu’aucune attaque de ce type n’a eu lieu et qu’aucune autorisation de sortie correspondant à un tel bus n’a été enregistrée, rapporte Kewoulo.


Même constat du côté des commandants des casernes de Djema et de Kayes : selon eux, sept véhicules particuliers, dont deux bus, ont quitté le Mali pour Touba ces derniers jours. Un seul véhicule a eu un accident, mais ses passagers n’ont jamais été menacés.

Tags

Vérifier aussi

aliou cisse

Aliou Cissé à l’USM ALGER : Les dessous d’un transfert avorté

Alors qu’il figurait parmi les candidats pressentis pour prendre les rênes de l’USM Alger, Aliou …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved