Précisions sur le bus sénégalais disparu au Mali

Un bus transportant 70 Sénégalais, parti d’Abidjan pour le Grand Magal de Touba, aurait été victime d’une attaque jihadiste près de Diéma, dans la région de Kayes, au Mali, a annoncé Igfm.

Les autorités policières sénégalaises, surprises par cette rumeur, ont rapidement mobilisé leurs relais frontaliers et contacts au Mali. Tous confirment qu’aucun véhicule de pèlerins en partance pour le Magal ne manque à l’appel. M. Samb, président de l’association des ressortissants sénégalais de Kayes, précise qu’aucune attaque de ce type n’a eu lieu et qu’aucune autorisation de sortie correspondant à un tel bus n’a été enregistrée, rapporte Kewoulo.

Même constat du côté des commandants des casernes de Djema et de Kayes : selon eux, sept véhicules particuliers, dont deux bus, ont quitté le Mali pour Touba ces derniers jours. Un seul véhicule a eu un accident, mais ses passagers n’ont jamais été menacés.