Premier Appel Public à l’Épargne de l’année 2026 »: une satisfaction de 152%

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’État du Sénégal vient de confirmer la solidité de sa signature sur les marchés financiers. Dans un communiqué officiel publié ce dimanche 29 mars 2026, le Ministère des Finances et du Budget a annoncé la « clôture avec succès du premier Appel Public à l’Épargne de l’année 2026 ». Une opération qui s’est soldée par une réussite dépassant largement les attentes initiales du gouvernement.

Lancée le 26 février dernier, l’opération s’est achevée le 26 mars avec des résultats spectaculaires. Alors que le département dirigé par Cheikh Diba tablait sur un objectif de 200 milliards de FCFA, le montant total mobilisé s’élève finalement à « 304,15 milliards de FCFA », affichant ainsi un taux de couverture exceptionnel de 152 %.

Une confiance renouvelée des investisseurs

Pour les autorités financières, ce plébiscite n’est pas le fruit du hasard. Le succès de cette levée de fonds témoigne, selon le ministère, de « la confiance des investisseurs, tant institutionnels que privés, dans la qualité de la signature de l’État ».

Les ressources ainsi récoltées ont déjà une destination précise. Elles contribueront à « couvrir les dépenses budgétaires ainsi que la gestion active de la dette autorisées par la loi de finances de l’année 2026 ». Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de souveraineté financière en privilégiant la « mobilisation des ressources domestiques et le développement du marché financier sous-régional », en parfaite articulation avec les orientations stratégiques de l’État.

L’un des points forts de cette opération réside dans l’optimisation du profil de la dette sénégalaise. Le communiqué précise que l’État a réussi à obtenir des maturités longues, allant jusqu’à 10 ans, avec des conditions de financement maîtrisées. La ventilation des taux d’intérêt s’établit à 6,40 % pour 3 ans, 6,60 % pour 5 ans, 6,75 % pour 7 ans et enfin 6,95 % pour les emprunts à 10 ans.

Le gouvernement a tenu à adresser ses remerciements à l’ensemble des souscripteurs, citant notamment les citoyens, la diaspora, les entreprises et les institutions financières pour leur « engagement constant aux côtés de l’État ». Cette dynamique devrait se poursuivre tout au long de l’année, conformément à la Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT).