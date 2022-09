Chelsea : Tuchel a déjà pris une décision pour son futur

Débarqué par les Blues de Chelsea ce mercredi, Thomas Tuchel ne compte pas retrouver un banc de touche de sitôt, rapporte la presse. Limogé au lendemain de la défaite des Blues à Zagreb face au Dynamo (1-0), dans le cadre de la 1ère journée des phases de groupes de la Ligue des champions, Thomas Tuchel ne compte pas rejoindre de sitôt, le banc de touche d’un club.

Le nouveau manager de Chelsea qui sera nommé pour succéder à Thomas Tuchel et qui pourrait être Graham Potter (Brighton), n’aura pas le temps de cogiter pour redresser sa nouvelle équipe. Voici le calendrier démentiel qu’il l’attend lors des 30 prochains jours. 4 matches de Premier League et 2 matches de Ligue des Champions en 28 jours.

Footmercato citant The Telegraph dévoile que le coach allemand va toucher un montant de 8 millions d’euros sous forme d’indemnités de licenciement. Le tabloïd anglais de rajouter aussi que pour l’instant, il n’a pas forcément prévu de retrouver un banc de touche dans l’immédiat. Cependant, en cas d’offre alléchante, quelle sera la décision de l’ancien technicien de Dortmund.

Le licenciement de Thomas Tuchel a surpris tout le monde en Angleterre. Certes, les résultats n’étaient pas forcément brillants, avec cette défaite face au Dinamo Zagreb en ouverture de campagne européenne, et ces deux défaites déjà en six journées de championnat, après un mercato où le nouveau propriétaire Todd Boehly n’a pas hésité à mettre la main à la poche. D’autant plus que le tacticien allemand avait rapporté la Ligue des Champions à son club en 2021 et avait plutôt bien géré la crise géopolitique qui a frappé de plein fouet son club.

Quel avenir pour Tuchel ?

Ce matin, The Telegraph dévoile plus d’informations sur la situation de l’ancien entraîneur du PSG. On apprend par exemple qu’il va toucher un montant de 8 millions d’euros sous forme d’indemnités de licenciement. Une constante à Chelsea ces dernières années. Le média rajoute aussi que pour l’instant, il n’a pas forcément prévu de retrouver un banc de touche dans l’immédiat.

L’entraîneur de 49 ans dont le contrat en terres londoniennes expirait en 2024 veut ainsi prendre du repos avant de se relancer et ne va pas se précipiter pour retrouver un club dans les prochains mois. Reste tout de même à voir quelle sera sa réaction en cas d’offre intéressante sur son bureau !