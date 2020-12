Premier League : Wolverhampton arrache le point du nul face à Tottenham

Pour le compte de la 15e journée du championnat anglais, les Wolves ont arraché un match nul dans les derniers instants de la rencontre au terme d’un match dominé de bout en bout. Ndombele a rapidement donné l’avantage aux siens avant de voir Romain Saiss égaliser à cinq minutes du terme (1-1).

En clôture de la 15e journée de Premier League, une belle bien affiche était au programme ce dimanche soir. Les Wolves, 12e au coup d’envoi, accueillaient au Molineux Stadium les Spurs de Tottenham (8e). Une rencontre que les hommes de José Mourinho se devaient de gagner pour recoller au peloton de tête après leur deux défaites consécutives face à Liverpool puis Leicester. L’objectif était le même pour Nuno Espirito Santo et ses hommes qui restaient sur une défaite défaite à Burnley lors de la précédente journée. Pour ce faire, le Special One optait pour un 3-5-2 emmené par le duo Kane-Son. Lloris était quant à lui bien présent à l’instar de Tanguy Ndombele. En face, son homologue portugais concoctait un 4-2-3-1. À noter les titularisations des anciens pensionnaires de Ligue 1, Marçal et Moutinho.

Un match au cours duquel il ne fallait pas arriver en retard. Dès la 1ère minute de jeu, Tanguy Ndombele profitait d’un bon service en retrait de Davies pour tromper d’une frappe sèche un Rui Patricio masqué par l’un de ses défenseurs (1e). Les Wolves tentaient de réagir à cette ouverture du score mais se heurtaient trop souvent au bloc des Londoniens qui ne comptaient pas mettre un terme à leur série de trois victoires consécutives sur la pelouse de Wolverhampton. Emmené par un Ndombele omniprésent dans ce début de match, Tottenham voyait néanmoins petit à petit son adversaire entrer dans sa rencontre sous l’impulsion d’un Adama Traoré virevoltant sur son aile droite.

Romain Saiss au bout du suspens

Fabio Silva n’était d’ailleurs pas loin d’égaliser sur un bon centre de Semedo mais le cuir fuyait d’un rien le cadre (28e). Dès lors, la tendance s’inversait et les opportunités dangereuses se faisaient de plus en plus nombreuses en faveur des locaux (30e, 31e). Peu avant la pause, Podence profitait d’un mauvais renvoi dans l’axe de Sanchez pour enchaîner d’une volée du pied gauche que captait sereinement Hugo Lloris. Si Wolverhampton semblait avoir pris le dessus dans cette rencontre, ce sont bien les hommes de Mourinho qui rentraient aux vestiaires avec un léger avantage au score (0-1). En seconde période, Les Wolves revenaient avec les mêmes intentions qu’en première période et ne manquaient pas d’accentuer la pression.

Fabio Silva s’écroulait dans la surface mais n’obtenait pas de penalty après vérification du VAR. Mais à l’image de leurs nombreuses occasions dangereuses, les Wolves se montraient trop imprécis dans le dernier geste. Et alors que l’on pensait se diriger vers une courte victoire des Londoniens, Romain Saiss profitait d’un corner bien frappé pour se jeter au premier poteau et couper la trajectoire du ballon, laissant Hugo Lloris impuissant (86e). Avec cette égalisation dans les dernières minutes, l’ancien joueur d’Angers offrait un bon point à son équipe. Au classement, les Spurs manquent de grimper sur le podium et sont cinquièmes.

Foot mercato