Première édition réussie de la randonnée pédestre de Mbao

Profitant de la première Edition de la randonnée pédestre organisée a Mbao, le Directeur général de l’ARTP a annoncé un important projet pour les jeunes du département de Pikine et la ville de Mbao. Dahirou Thiam soutient que 600 jeunes seront formés dans des techniques de productions de pavées et de la topographie. Un évènement sportif qui a mobilisé des milliers de jeunes venus de Mbao et des localités voisines.

La première Edition de la randonnée pédestre de la ville de Mbao a été organisée ce dimanche 18 mai 2025 sous la présence effective du Directeur General de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes, ARTP. Accompagné des ministres Moustapha Ndieck Sarre et de Ouseynou Ly de la présidence de la République et d’éminentes autres personnalités du Parti PASTEF, Dahirou Thiam se dit très satisfait du déroulement des activités. C’est au niveau du stade de Mbao que le coup d’envoi a été donne en présence de milliers de personnes composées des jeunes des ASC de la ville et des communes voisines.

La manifestation loin d’être une cérémonie a caractère entièrement ludique, revêt un double intérêt. Autant il était question de rassembler les jeunes à Mbao, autant il était également question de les sensibiliser sur l’importance de l’activité sportivité sportive sur le corps humain. « Au-delà du volet sportif, la randonnée pédestre a mobilisé autant de personnes venues répondre à l’appel » soutient Dahirou Thiam. Le Directeur General de l’ARTP de lancer un appel à l’unité. « Nous devons unir nos forces et ceci au-delà même de la ville de Mbao car tout le monde est concerné. Cette unité c’est pour aussi soutenir les activités du gouvernement et les sénégalais doivent se constituer en une masse pour en quelque sorte soutenir l’action gouvernementale à travers le Président de la République Bassirou Diomaye Dakar Faye ».

Sur ce, les populations de la ville de Mbao se sont fortement mobilisées pour participer à l’élan de soutien lance par le Directeur General de l’ARTP. Toutes les couches sociales ont répondu en masse. Les personnes du troisième âge sous la houlette de l’association des randonneurs, les jeunes des quartiers et les femmes ont tenu à marquer leur présence.

Ce fut aussi une occasion pour le DG Dahirou Thiam d’être en contact avec les populations et d’écouter leurs préoccupations. « Cette randonnée nous a permis de savoir les problèmes que rencontrent les habitants comme par exemple le marigot et les conséquences engendrées par les inondations pendant l’hivernage ». Autant de difficultés qui ne sont pas restées insensibles aux yeux de Dahirou Thiam qui précisé que le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko est sensible aux maux dont souffrent les populations.

« Nous sommes rassures vu l’état d’avancement des projets structurant du gouvernement a l’endroit des populations. Les ministres qui étaient avec moi lors de la randonnée ont constaté de près les difficultés que rencontrent les populations et je suis rassure que ces informations seront remontées a qui de droit afin que des solutions soient trouvées » a dit le patron de l’ARTP.

Dahirou Thiam précise que les préoccupations des populations de Mbao lui tiennent à cœur en que fils du terroir et qu’il ne se lassera jamais de les remonter.

Le ministre Moustapha Sarre se dit très satisfait du déroulement de cette activité. « Dahirou Thiam a réussi la prouesse de faire d’une pierre deux coups. Il a réussi à faire l’unité au sein des populations de Mbao qui se sont fortement mobilisées pour la circonstance. Ensuite il a réussi à faire conjuguer les efforts autour du sport de masse qui favorise une bonne santé » a dit le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Monsieur Sarre d’ajouter que se sont-là les vœux du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier Ministre Ousmane Sonko qui nous le suggèrent à chaque fois.

Force est de constater que les militants de Pastef de la ville de Mbao se sont fortement mobilises aussi pour accompagner le Directeur Dahirou Thiam lors de cet élément majeur. Occasion pour eux de maintenir le cap autour du projet Pastef bâti autour du développement ,de la gouvernance économique et sociale du Sénégal.

Sur un autre registre, le DG de l’ARTP a annoncé un important projet pour les jeunes du département de Pikine et de la ville de Mbao. Il s’agit de former 500 jeunes dans le domaine de la topographie et de production de pavées. « Nous voulons les organiser en coopérative sociale et solidaire une fois que leur formation soit terminée. Nous voulons leur donner des unités de production pour la consolidation des acquis. Cela va leur permettre d’avoir des revenues a travers la production des paves ». Ce programme entre en droite ligne avec la responsabilité sociale de l’entreprise, la RSE au niveau de l’ARTP. Dahirou Thiam d’ajouter que ‘’prochainement une date sera retenue pour le lancement officiel du dit projet qui a été déjà ficelé.

Pour terminer la fête en apothéose, des jeux de maillots et des ballons et des équipements sportifs ont été offert gracieusement par le Directeur général de l’ARTP qui invite les jeunes a faire des activités de vacances utiles aussi bien au niveau du football que du Basket. Toutes les écoles de foot et du basket ont reçu leurs lots des mains de Dahirou Thiam qui en a profité pour lancer un message fort aux populations. « Nous sommes en politique et notre objectif est de changer le visage du Sénégal et la ville de Mbao aussi nous tient à cœur. Nous sommes conscients qu’il ya des difficultés majeures et que nous mettrons tout en œuvre pour trouver des solutions. Les populations seront sensibilisées pour le protéger et ne pas y jeter des ordures » a-t-il ajoute.

Les jeunes de Mbao se sont fortement mobilisées pour accompagner le Directeur général de l’ARTP dans sa politique de developpement de la localite. Une randonnee pedestre qui a pris fin a la plage en presence des miliers de jeunes.