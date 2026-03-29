Près d’une tonne de faux médicaments saisie par les Douanes de Koungheul

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La Brigade mobile des Douanes de Koungheul relevant de la Subdivision des Douanes de Kaffrine, Direction régionale du Centre, a opéré une importante saisie de faux médicaments.

La saisie a été réalisée dans la nuit du 25 au 26 mars 2026 suite à l’exploitation d’un renseignement et le déroulement minutieux d’une opération d’interception sur les axes Dimiskha-Missirah et Koucoto-Mbaye-Mbaye.

Cette opération a permis aux agents des Douanes d’immobiliser deux véhicules remplis de médicaments.

Il s’agit de différents types de produits pharmaceutiques composés d’antalgiques, d’antibiotiques, d’aphrodisiaques, d’anti-inflammatoires et de produits vétérinaires, le tout pour un poids total de 916Kg.

La contrevaleur totale des médicaments saisis est estimée à plus de 118 millions de francs CFA.

L’évaluation de la saisie a été effectuée grâce au concours du Dr Mamadou TOUNKARA, pharmacien officiant à Koungheul et membre du Syndicat des Pharmaciens privés du Sénégal.

L’Administration des Douanes réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité pharmaceutique qui constitue une menace