Présidence du Conseil de Surveillance de l’ACBEP: Baba Ndiaye part avec les honneurs

La passation de service entre Baba Ndiaye et Ousmane Kébé à la Présidence du Conseil de Surveillance (PCS) de l’Agence de Construction des Bâtiments et Édifices Publics (ACBEF) du Sénégal a eu lieu, ce mardi au siège de la dite structure.

La cérémonie qui s’est déroulée sous la supervision de l’inspecteur des administratives financières El Hadji Mamadou Guéye accompagné par l’inspecteur interne Abdoulaye Fam était teintée de vives émotions.

Après douze (12) ans de bons et loyaux services, l’ancien Président du Conseil Départemental de Kaolack et,par ailleurs, Ambassadeur africain du Coaching Territorial quitte avec le sentiment du devoir accompli: »Nous adressons nos plus vifs remerciements à M.Baba Ndiaye. Nous lui souhaitons bon vent et ce, après douze(12) ans de compagonnage. C’est un homme humble,affable et compétent qui a marqué de par ses actes noble cette agence. Son mandat était exemplaire à tout point de vue; son leadership va continuer de nous inspirer », a dit Mme Fatou Diagne Seck qui a parlé au nom du personnel de l’agence.

Le Sécretaire Général de l’ACBEF a, lui aussi,loué la compétence et les hautes qualités humaines du Président Baba Ndiaye: »Depuis sa nomination en 2013 comme Président du Conseil de Surveillance de l’agence,M. Baba Ndiaye n’a de cesse d’ imprimer ses marques de manière positive. Des avancées significatives sont à son actif comme la validation de certains documents, le contrat de performance de l’agence et l’accord d’établissement. Si aujourd’hui, elle (ACBEP) est citée en modèle, c’est en grande partie dû à son génie. Il est un homme du sérail doublé d’un régulateur social », a fait savoir Moustapha Thiam.

Pour le DG de l’ACBEP, M.Baye Niass, le PCS sortant a beaucoup aidé à asseoir les bases solides de la structure: » En si peu de mois(8 à 9),le Président Baba Ndiaye a entrepris des actions dignes de louanges au niveau de l’ACBEP. Nous avons beaucoup appris à ses côtés. C’est un homme efficace, perspicace, humble,digne, intègre et d’une grande capacité d’écoute. Ses conseils ont été utiles et prodigieux », a laissé entendre le responsable politique Pastef à Passy(dép. Foundiougne). Il a aussi appelé tout le monde à soutenir le PCS entrant, M. Ousmane Kébé afin redorer ensemble le blason de l’intitution.

M.Baba Ndiaye, quant’à lui,a adressé ses vives félicitations à son successeur Ousmane Kébé, Professeur de Mathématiques de son état et, non moins, responsable du Pastef à Keur Massar. Celui qui a soutenu la liste du Pastef dans son fief politique à Kaolack et dans ses terres d’origine du Djolof,se dit prêt à donner ses avis et conseils pour une ACBEP performante. Pour lui, soutenir le réferentiel des politiques publiques inclu dans l’agenda de transformation »Vision Sénégal 2050″ est à la fois un objectif et un impératif pour tout citoyen sénégalais.

Amadou Sène Niang,expert en développement territorial, Senghane Mbaye, cadre à la SENELEC et cie présents à cette manifestation n’ont pas tari d’éloges envers le Président du Conseil de Surveillance sortant. Pour eux, M. Baba Ndiaye représente une valeur sure pour la réussite de l’agenda de tranformation mis sur pied par le Président Diomaye et son Premier ministre Ousmane Sonko.

Cette cérémonie a également permis à l’ACBEP d’accueillir chaleureusement M.Ousmane Kébé, nouveau PCS dont l’expérience, le sens de l’écoute et l’esprit d’équipe restent des valeurs essentielles pour gagner les défis du futur.