Présidentielle 2024: Aly Ngouille Ndiaye s’engage à faire de la souveraineté alimentaire son “premier combat”

L’ancien ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, candidat à la présidentielle, a promis “des mesures fortes” pour permettre au pays d’atteindre la souveraineté alimentaire, s’il est élu à la magistrature suprême.

Aly Ngouille Ndiaye, candidat à la présidentielle pour le compte de la coalition “AlyNgouille2024”, a pris cet engagement, jeudi, à Boulel, dans la région de Kaffrine (centre), où ses partisans s’étaient mobilisés pour accueillir sa caravane dans le cadre de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel de ce dimanche.

Il a dit son ambition de mettre en place “des mesures fortes pour construire notre souveraineté alimentaire, renforcer nos acquis énergétiques et numériques, sous l’impulsion d’une industrie forte et compétitive”.

Aly Ngouille Ndiaye assure que s’il est élu président de la République, “des moyens conséquents” seront consacrés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche pour promouvoir un secteur primaire adossé à une industrie de transformation, gage à ses yeux de valeur ajoutée et d’emplois “viables”. “J’estime qu’on doit augmenter l’enveloppe allouée à l’agriculture. Mieux, on doit davantage aller vers la mécanisation de l’agriculture”, a souligné Aly Ngouille Ndiaye.