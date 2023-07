Présidentielle 2024: Ibrahima Diop déclare sa candidature et décline son programme

Le Président du mouvement Jammi Sénégal a déclaré sa candidature à la Présidentielle de 2024. Face à la presse, Ibrahima Diop a décliné son programme une fois élu à la tête de la magistrature suprême.

En perspective de l’élection présidentielle de 2024, les candidats continuent à se signaler. Le président du mouvement Jammi Sénégal a déclaré sa candidature.

Ibrahima Diop soutient que les sénégalais traversent des moments politiques difficiles. « L’espace politique au Sénégal n’a pas changé depuis 1960 : On s’oppose de la même manière, on gouverne de la même manière comme à l’image d’une voiture en panne et nous continuons de parler du chauffeur.

Les différents soulèvements populaires sont la conséquence directe de l’amour ou de la haine par procuration qui fait que nous sommes plus habitués à suivre des personnes que des idées, des sentiments personnels que de vraies vocations humaines », regrette-t-il. Et de poursuivre : »En tant que Parti politique épris de justice et conscient du danger qui nous guette, notre devoir est de trouver une solution définitive aux problèmes des Sénégalais.

Le Mouvement Jammi Sénégal apporte une solution économique et sociale pérenne pour le bonheur de nos concitoyens. Le Mouvement Jammi Sénégal et ses alliées ont décidé de m’investir comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle ». Il indique que son programme va s’articuler sous forme de contrat social. « Ce Contrat social est un accord de gestion et de protection de notre modèle de société sénégalaise, mais surtout comme projet de refondation ou de reformulation de certaines structures pour consolider notre démocratie ébranlée, affaiblie, discréditée et dévaluée », renseigne-t-il.

Il rappelle que ce mouvement est un parti politique né le 30 août 2020 et son objectif est de réunir l’ensemble des forces vives de la nation sénégalaise, dans le but de réaliser ce qui manquait à notre cher pays jusqu’ici, l’éradication des souffrances des Sénégalais. « Ce mouvement s’inscrit dans le sillage centriste de la pensée politique avec une référence particulière à Cheikh Anta Diop », dit-il.

Et d’ajouter : » Le Mouvement Jammi Sénégal a pour objectif de voler au secours des populations qui s’engouffrent davantage de la misère et la désolation et qui se résignent à survivre en acceptant la fatalité. Notre Parti MJS a un appareil politique solide qui lui permet d’aller vers les prochaines élections présidentielles. Il est présent dans toutes les régions du Sénégal et dans la Diaspora ».

A l’en croire, il a pour vocation de révolutionner totalement la politique et tirer le pays vers un développement réel. Il s’engage à faire des réformes conséquentes dans toutes les institutions. « Une réduction considérable du niveau de vie du gouvernement s’impose. Par voie référendaire, le Président de la République doit avoir un salaire fixe et soumettre tous les autres fonds à des audits et contrôles par un organe autonome et indépendant.Le GAP de pertes économiques énormes causées par la corruption, les embouteillages et la mauvaise gestion sera récupéré pour élever le budget national. Un système d’informatisation globale permettra de lutter de manière efficace contre la corruption en diminuant la circulation de l’argent en espèce.

Concernant les pertes économiques causées par les embouteillages, le Mouvement Jammi Sénégal développera des systèmes embarqués accompagnées de cameras détecteurs de files de voitures qui alternera automatiquement les feux en fonction de la saturation de chaque route. La fluidité accéléra les déplacements et cela aura un impact sur l’économie qui constitue l’administration des biens rares au nombre desquels le temps figure » propose-t-il.

Des projets de loi comme ceux imposant les partis politiques à mieux former les députés sur le fonctionnement de l’Assemblée nationale seront faits. Il propose un gouvernement de 20 ministres et deux Secrétaires d’État qui vont diriger les ministères.