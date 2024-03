Présidentielle 2024: Serigne Mboup vise la création d’un million d’emplois

Partager Facebook

Le candidat de la coalition ”And nawle and ligueey”, Serigne Mboup, a été à Touba (centre). Il a décliné une politique de développement économique dans le cadre de laquelle il envisage la création de six pôles régionaux visant la création d’un million d’emplois à travers le pays. Selon le maire de Kaolack, ”Pour créer un million d’emplois au Sénégal, nous allons subdiviser le pays en six pôles régionaux de développement en faisant de sorte qu’il y ait une forte gouvernance locale dans ces six pôles régionaux”.

Étant devant la presse réunie à Touba, Serigne Mboup, candidat de la coalition ‘’And nawle and ligueey’’, a parlé de son ambitieux plan de développement économique pour le Sénégal. Le maire de Kaolack a envisagé l’établissement de six pôles régionaux, clefs de voûte de sa stratégie d’emploi.

Lors d’un « ndogou » qui est un moment de rupture du jeûne, Serigne Mboup a fait valoir que pour créer un million d’emplois au Sénégal, nous allons subdiviser le pays en six pôles régionaux de développement avec une forte gouvernance. ‘’Chaque pôle régional serait dirigé par un ministre d’État et bénéficierait d’un budget conséquent allant de 1000 à 1500 milliards de FCFA. Ces pôles, sous ‘’management local’’, se voudraient indépendants de la capitale’’, a expliqué le candidat à la présidentielle du 24 mars 2024. Il a ainsi insisté sur l’autonomie fiscale et administrative. ‘’Nous n’aurons plus besoin de nous déplacer à Dakar pour quoi que ce soit’’, a-t-il promis tout en envisageant un système où exonérations et impôts seront gérés localement.

Le maire de Kaolack a complété son modèle de gouvernance en détaillant les trois directions qui le soutiendront, le partenariat public et privé, les grands travaux de l’État, ainsi que le suivi-évaluation.

Son objectif est de permettre aux Sénégalais de vivre et travailler au sein de leur région. ‘’Si l’on réussit ces mécanismes, les populations resteront dans leurs régions’’, a-t-il conclu, tout en souhaitant ancrer l’emploi à l’échelle locale.