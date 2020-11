Présidentielle au Burkina: Les premières tendances se dégagent

Les Burkinabè ont voté, ce dimanche 22 novembre 2020, pour le double scrutin présidentiel et législatives. Selon les premiers chiffres issus des dépouillements de votes, une première tendance se dégage.

Le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, candidat du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), arrive en tête, au regard des premiers résultats qui tombent ça et là. Le candidat de l’Union pour le progrès et le changement (UPC), Zéphirin Diabré et Eddie Komboïgo du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), se disputent la deuxième place.

Divers incidents ont été signalés lors de ces élections. Le président de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), Newton Ahmed Barry a affirmé que près de « 350 000 Burkinabè n’ont pas pu voter » du fait de ces incidents liés à l’insécurité et à l’organisation pratique du scrutin.