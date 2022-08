Présidentielle en Angola : Jour de vote pour plus de 14 millions d’électeurs

Le jour de vote est arrivé en Angola, les bureaux ont ouvert ce mercredi, à 07 h 00 heure locale, les électeurs sont attendus aux urnes pour les élections générales qui désigneront le prochain président du pays.

Plus de 14,4 millions de personnes se sont inscrites pour voter à ces élections, sur une population globale de 33 millions d’Angolais. Le président de la Commission nationale électorale Manuel Pereira da Silva, a exhorté mardi les Angolais à se rendre en masse dans les bureaux de vote et à s’abstenir de tout comportement susceptible de troubler l’ordre public.

Le président João Lourenço, candidat à sa propre réélection cherche à obtenir un second mandat de cinq ans dans ce qui devrait être l’élection la plus compétitive depuis l’introduction du système démocratique multipartite en 1992.

Au total, sept partis et une coalition sont en lice, et pour la première fois une femme va briguer la présidence, Bela Malaquias, âgée de 63 ans. En plus de choisir le président de la République, les électeurs vont également élire leurs représentants à l’Assemblée nationale, qui compte des députés élus par les provinces.