Présidentielle en Gambie: Une forte fièvre électorale annoncée à Banjul

Banjul, la capitale gambienne, est saisie d’une puissante fièvre électorale, ce jeudi, le dernier jour d’une campagne électorale timide au début, mais qui prend de plus en plus des couleurs, au fur et à mesure que le scrutin présidentiel ouvert et indécis de samedi approche. Dès les premières heures de la journée, le marché central de Yundum, près de Banjul, grouille de monde. Des rangées de tables et d’étals rétrécissent la voie principale. Le concert de klaxons des véhicules se mêle aux cris des marchands ambulants. Yundum plonge dans un méli-mélo, une ambiance indescriptible.

Encore quelques heures pour convaincre. Dernier jour, ce jeudi 2 décembre, d’une campagne sans incident majeur . Et pour la première fois avant une élection présidentielle, Aliou Ba, commerçant, n’a pas peur de parler librement de politique : « Le pays est en paix maintenant. Nous sommes libres d’aller où on veut, de parler à qui on veut, de faire nos affaires, tout cela c’est nouveau. »