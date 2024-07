Présidentielle USA: . JOE BIDEN renonce à sa Candidature, Kamala HARRIS se positionne

Partager Facebook

Le président américain Joe Biden a annoncé ce dimanche 21 juillet renoncer à sa candidature pour l’élection présidentielle américaine. Le démocrate de 81 ans avait été incité par plusieurs figures de son camp à abandonner, notamment en raison des doutes sur sa santé en raison de son âge. Son remplaçant doit être désigné.

L’actuel président démocrate des États-Unis a annoncé ce dimanche qu’il retire sa candidature , à quelques mois du scrutin. Depuis plusieurs semaines, les voix s’élevaient au sein du Parti démocrate pour que Joe Biden, 81 ans, « passe le flambeau ».

Un séisme dans la campagne présidentielle américaine, marquée le samedi 13 juillet par une tentative d’assassinat contre Donald Trump. »Je crois qu’il est dans l’intérêt de mon parti et dans mon intérêt de me retirer et de me concentrer uniquement sur l’exercice de mes fonctions de président jusqu’à la fin de mon mandat », a-t-il écrit dans un communiqué publié sur le réseau social X (anciennement Twitter), annonçant également qu’il compte prendre la parole « cette semaine » pour donner des « détails sur sa décision ».

Joe Biden a ensuite publié un deuxième message dans lequel il annonce soutenir la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Celle-ci a répondu en annoncé qu’elle comptait « remporter l’investiture » démocrate et « battre Trump ».

Cette annonce survient à moins de quatre mois du scrutin, prévu le 5 novembre prochain. Elle intervient en outre alors que de plus en plus de doutes se faisaient entendre concernant la capacité de Joe Biden, âgé de 81 ans, à assurer la présidence des États-Unis pour quatre ans de plus.