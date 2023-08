Présidentielles 2024: « Le style Macky »; le « Ni-Oui-ni-Non »

Après le « ni-oui-ni-non » où il a surpris tout le monde et tout son monde, Macky réinstalle les sénégalais dans le clair-obscur. Non pas qu’il ne veuille pas partir comme certains le redoutent. Mais qu’il reste dans la dynamique de surprise à propos du choix du candidat de son camp. C’est sa manière de gérer ses proches et de traiter ses adversaires. Il est dans les surprises afin de mieux asseoir ses ambitions. Et la plus importante de celle-ci est de partir tout en restant.

Et pour cela, il a besoin de faire le bon choix mais aussi que ce dernier fasse l’unanimité. Et c’est là où le bât blesse. Il n’a nullement envie de dissensions internes face à des ambitions légitimes. C’est pourquoi s’il a déjà fait son choix, il n’en reste pas moins vrai qu’il n’est pas sûr que les frustrations inévitables dans les rangs ne vont pas aboutir à une guéguerre au niveau interne. Car, dans sa politique de diviser pour régner, il a réussi à avoir dans son entourage des lieutenants qui sont loin de se faire confiance. Une situation qui a perceptible quand il s’est agi de nommer le Premier ministre Amadou Bâ.

Il n’était pas sûr qu’Abdoulaye Daouda Diallo était favorable. Et aujourd’hui Boun Abdoulaye Dionne, Abdoulaye Diouf Sarr, Aly Ngouye Ndiaye et bien d’autres aspirent aussi, légitimement à être choisis. Heureusement pour Macky que les alliés ont été moins ambitieux. Car, s’agissant des remous dans l’Alliance pour la République, Macky l’a voulu ainsi. Il y mettra un coup de frein quand il voudra. Car il a choisi cette stratégie juste pour davantage indisposer ses adversaires à l’intérieur de son camp et dans l’opposition.

La réalité est que, quelle que soit la personne qui sera choisie, c’est en réalité Macky qui va mener la campagne et s’il gagne les élections, c’est encore Macky qui, pour l’essentiel va gérer le pouvoir. D’où la charte dont il parle. Il tient à ce que sa vision reste et que ses hommes continuent à officier là où il le souhaite.

L’homme qui sera choisi sera un homme de paille. Il sera Macky sans être Macky. C’est en tout le rêve du Président actuel.

Même si le temps presse, il sait qu’aucun camp ne s’est bien préparé. Et que le jeu est tellement ouvert et les chances de chacun tellement intacts qu’il prend tout son temps. Bien sûr, il a jusqu’au 28 septembre pour choisir. Et là, comme pour l’Assemblée nationale, il va surprendre tout le monde par un choix qui pourra paraître aux yeux de tous comme déconcertant.

Mais c’est cela le style Macky: Surprendre, choquer et dans le méli-mélo, passer à travers les filets pour réaliser ses ambitions.

Alors ceux qui disent qu’il sera encore là n’ont pas forcément tort.

Assane Samb