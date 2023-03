Présidentielles 2024: Une plateforme est née pour combattre une troisième candidature de Macky Sall

La première réunion de la Plateforme destinée à combattre la troisième candidature de Macky Sall a vécu. Selon la source, cette plateforme regroupe 35 Organisations de la scène politique ou de la société civile.

A moins d’un an de la présidentielle de 2024, l’atmosphère sociopolitique est des plus électriques et des plus délétères au Sénégal. Et les couteaux semblent déjà tirés entre le pouvoir et l’opposition qui est sur le pied de guerre

Même si le troisième mandat du chef de ‘’Benno Bokk Yakaar’’ a été au centre des débats, ajoute le journal, il n’en demeure pas moins que la Plateforme doit prendre en charge des questions telles que la démocratie et les libertés ; le processus électoral ; le parrainage.

Egalement, il a été décidé de la mise en place de quatre commissions. Il s’agit de la commission stratégie, de la commission organisation et de la commission des finances. A en croire nos confrères, Abib Sy, Khalifa Sall, Mimy Touré, Abdoul Mbaye, Cheikh Tidiane Youm, Docteur Cheik Dieng, Cheikh Alassane Sène, Hélène Tine, Malick Gacou, les responsables de ‘’Y en a marre’’ et de ‘’France Frapp Dégage’’ étaient de la partie ; Aïda Mbodj, Thierno Alassane Sall, Abdourahmane Diouf, Bougane… étaient représentés.

A quelques encablures de l’ouverture officielle de sa succession, le président Macky Sall continue d’entretenir le flou sur ses intentions ? Et ce n’est certainement pas sa récente sortie médiatique dans laquelle il affirme qu’il n’y a pas d’obstacle constitutionnel à ce qu’il brigue un troisième mandat, qui risque d’apaiser les tensions. C’est dire si la tentation du troisième mandat semble profondément ancrée dans l’esprit du président sénégalais.

Et tout porte à croire qu’avec une telle déclaration qui tend à préciser un peu plus ses intentions, et qui ne manque pas de créer la polémique, il avance à pas calculés, en attendant de tomber le masque au moment opportun.