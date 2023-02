Prétendue Présence des nervis aux cotés des forces de l’ordre: Guy Marius Sagna saisi l’Assemblée nationale d’une question orale

Le député Guy Marius Sagna a déposé ce lundi 20 février dix questions orales sur la table du président de l’assemblée nationale. Parmi ces 10 questions orales, figure la supposée présence de nervis aux côtés des forces de défense et de sécurité qui fait actuellement polémique.

Guy Marius Sagna, député élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi veut tirer au clair la polémique selon laquelle il y aurait des mercenaires parmi les forces de l’ordre. En effet, l’activiste qui a toujours dénoncé la prétendue présence de nervis dans la police et la gendarmerie a décidé de saisir l’assemblée nationale pour que cette affaire soit définitivement réglée. Selon le député, on assiste à la privatisation de la sécurité publique depuis les évènements de mars 2021 « Depuis les évènements de mars 2021, la tendance à la privatisation de la sécurité de/dans l’Etat n’a pas échappé aux sénégalais et aux organisations de défense des droits de l’homme et à la presse, sous l’œil bienveillant des membres du gouvernement, responsables de la sécurité publique », a-t-il souligné.

Ainsi, pour l’activiste, sa pratique du terrain et les informations relayées par la presse lui ont permis de détecter la présence de « milices privées ». Mieux, Guy Marius Sagna estime que ces personnes qu’il dit détecter sont armées de gourdins, d’armes blanches, d’armes à feu, de munitions et du matériel sécuritaire et jouent les cow-boys face à de pacifiques manifestants selon ses dires. C’est ainsi que le député de Yewwi Askan Wi a tenu à rappeler dans sa question orale les récents événements qui se sont produits sous le tunnel de Soumbédioune et qui concernent Ousmane Sonko.

À cet effet, Guy Marius Sagna estime que « L’agression » subie par le leader de Pastef et son cortège contient des zones d’ombre et laisse entendre que des nervis étaient aux côtés des forces de défense et de sécurité. C’est pourquoi, l’activiste exige des « réponses claires » de la part du Gouvernement du Sénégal sur les incidents survenus sous le tunnel de Soumbédioune. Constatant tous ces éléments, le parlementaire interpelle l’assemblée nationale sur deux questions que sont « Des nervis sont-ils devenus des principaux supplétifs des forces de sécurité », a-t-il demandé. Mais le député n’a pas également manqué l’occasion de poser des questions sur les évènements de mars 2021 et ceux du 16 février 2023 passés sous le tunnel de Soumbédioune « Avez-vous pu identifier les nervis qui officiaient aux côtés des forces de sécurité à l’occasion des évènements de mars 2021 et au niveau du tunnel de Soumbédioune », a-t-il écrit.

Pour rappel, les députés ont la liberté de poser des questions orales et écrites aux membres du gouvernement en saisissant le parlement. Les questions écrites sont transmises au Président de l’Assemblée nationale et les membres du Gouvernement sont tenus d’y répondre.

EL HADJI MODY DIOP (stagiaire)