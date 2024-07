Prise en charges des Femmes et des Filles: Le centre « Kayam » plaide pour un accompagnement de l’Etat

Partager Facebook

Le centre « Kayam » situé dans la banlieue plaide pour un accompagnement de l’Etat dans leurs différentes actions sociales pour venir en aide les femmes et filles en situation difficile. Ledit centre a tenu deux journées de portes ouvertes de vente et d’exposition pour montrer ce que font les pensionnaires.

La prise en charge des femmes et des filles en situation difficile requiert des moyens. C’est pourquoi la directrice du centre Kayam- Sénégal plaide un soutien. « Nous n’avons pas d’accompagnement malgré toutes nos actions de réintégration de la junte féminine venant de l’Etat. Ce serait bien que l’Etat jette regard par rapport à ces œuvres sociales qui soutiennent beaucoup la société sénégalaise », dit-elle.

Et de poursuivre: « Quand on parle de ministère de la femme, de la famille, de l’action sociale, de développement durable, l’autosuffisance alimentaire et de la femme, nous faisons le gros travail. Les centres d’accueil font un travail énorme, il faut qu’eux à leur tour prêtent main forte et qu’ils répondent à nos attentes, c’est-à-dire nous accompagner financièrement ». A l’en croire : »Dans le cadre juridique, il faut que les autorités judiciaires leur soutiennent pour le cas des femmes divorcées qui ne parviennent pas à être indépendantes. « Elles demandent le divorce mais le mari n’accepte pas ou bien font face aux longues procédure. Pendant ce temps, le mari peut prendre d’autres femmes pendant que l’autre est entrain d’attendre la délibération. L’association des juristes du Sénégal nous accompagne en cela », regrette-t-elle.

Revenant sur les journées portes ouvertes dudit centre m, Mme Badiane indique que c’est pour montrer ce que les femmes et jeunes filles font dans le centre surtout dans le cadre de l’autonomisation et de retour à la terre par la transformation de produits céréaliers et locaux. « Depuis 2022 à la création de ce centre, plus d’une centaine de femmes ont été prises en charge sont passées dans ce centre. La majeure partie est constituée de femmes qui viennent avec leurs enfants. Celles qui veulent entrer en adoption nous travaillons directement avec l’AEMO dans le cadre du soutien des jeunes filles et des enfants. L’AEMO nous delivre l’ordonnance de garde provisoire en attendant que la situation soit résolue c’est-à-dire si la jeune fille doit retourner en famille ou bien si l’enfant doit aller en adoption, maman accepte cette adoption », explique-t-elle.

En ce sens, elle laisse entendre que Caritas leur appuie dans les différentes actions. « Il nous prête main forte surtout dans le cadre du soutien de la femme. Il nous référe des cas urgents et on prend en charge. Nous accompagnons les femmes à trouver un logement leur donner un fonds de départ. C’est pourquoi au niveau du centre si les femmes arrivent, elles apprennent ici comment utiliser leurs mains, travailler en tant que femme et leur inculquer des valeurs de femmes leaders résilientes, la femme de caractère prêtes à avoir meilleure réintégration sociale », dit-elle.

Pour Jacques Niouky du bureau d’accueil de Caritas Sénégal, leur structure travaille avec le centre Kayam. « Quand nous avons un cas, nous le referons dans ce centre pour qu’elle ne dorme pas dans la rue. Nous les appuyons aussi en kits alimentaires. Nous saluons les efforts de ce centre en terme de formation pour les pensionnaires dans divers domaines créateurs de revenus » se félicite-t-il. Il soutient que ce centre mérite d’être soutenu car leur structure demande des ressources pour le bien-être de leurs pensionnaires. « La demande est forte pour ceux qui vivent des situations difficiles, ce sont des êtres humains. Le premier rôle de l’Etat est de les venir en aide », plaide-t-il.

NGOYA NDIAYE