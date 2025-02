Prix Global Best M-Gov Award (Dubaï) : Des étudiants sénégalais (EPT et ENSA) récompensés

Des étudiants Sénégalais ont décroché avec brio le 2e Prix du Global Best M-Gov AWARD, lors de la tenu du sommet mondial des gouvernements à Dubaï (Émirats Arabes Unis).

Emanant du Projet TERA (Technologie Entreposage des Récoltes Agricoles) des étudiants Sénégalais se sont encore illustrés au Global Best M-Gov AWARD. Il s’agit de Papa Tahibou Tall, Mouhamed Diallo Diagne, Cheikh Oumar Diallo, Mohamed El Amine Sembene de l’EPT, et Abdourahmane Thiam, Madina Tall, Babacar Lèye et Mouhamed Touré de l’ENSA.

Avec ces nouvelles distinctions, le Sénégal a encore brillé sur la scène internationale, grâce à ses brillants fils. Ces derniers ont bien défendu le Projet TERA, lors du concours prestigieux qui distingue les Initiatives plus innovants et les plus impactantes à l’échelle Universitaire Mondiale.

Cette année, la compétition a atteint un niveau exceptionnel, avec la participation de 74 pays en lice et plus 3500 projets soumis après un processus de sélection rigoureux. Ainsi, le projet TERA s’est imposé parmi les trois meilleurs projets mondiaux. « Voir le Sénégal briller sur une telle scène est une immense source de fierté », se réjouit la communauté universitaire.

L’équipe du Projet TERA, par cette performance remarquable, cette belle démonstration de talent, d’engagement et de détermination, vient de poser un pas de plus vers l’excellence pour l’EPT.