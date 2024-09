Projet de dissolution de l’assemblée nationale: Lamine DIALLO, coordinateur Pastef Keur Massar dévoile sa position

Partager Facebook

L’assemblée nationale a rejeté lundi le projet de loi portant dissolution du CESE et du HCCT. Ce projet de loi a intéresse tout le monde particulierement les acteurs politiques. Le débat suscité des réactions, notamment Lamine DIALLO, Coordonnateur Départemental de la JPS Keur Massar qui déclare que ce projet est devenu une exigence à l’heure où on parle.

La dissolution de cette assemblée nationale est aujourd’hui une exigence claire de la société et les patriotes se préparent déjà à s’engager avec force lors des prochaines élections législatives, mais attention toute tentative de coalition ou de placer un intrus sur la liste départementale de Keur Massar sera vigoureusement combattu pour éviter le syndrome Fatou Sow Bara Gaye a laissé entendre Lamine DIALLO.

Selon lui, il est grand temps de passer à l’action, le temps d’observer est révolu, et le gouvernement doit maintenant assumer pleinement ses responsabilités. Ce dernier de dire qu’ils ont lutté contre le régime sanguinaire de Macky Sall à leurs risques et périls pour un changement systémique, mais le doute commence à s’installer.

Depuis les élections, M. Diallo exige par des discours sur la justice qui semble toujours reculer dans le temps et ces promesses sans fin sont devenues uniplique que ces autorités n’ont pas cessé de nous faire des promesses sur les poursuites judiciaires à venir. Chaque sortie se terme habitude. Il est impératif de mettre fin à ce cirque, de dissoudre cette assemblée incompétente et de faire payer tous ces fossoyeurs de la République explique t-il.

A cet effet, selon l’homme de Keur Massar, le moment est venu de réagir avec fermeté pour le suivi du projet et son aboutissement pour Sénégal un meilleur et PROS-père. Après le rejet du projet de loi constitutionnelle portant suppression du HCCT et du CESE , l’opposition trace la voie pour faire tomber le gouvernement installé il y a moins de quatre mois. Une tâche qui ne sera pas de tout repos quand on sait qu’au Sénégal, de l’indépendance à nos jours, une seule motion de censure a prospéré.