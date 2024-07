Projet d’Extension de l’école Privée Catholique « SAINT ABRAHAM » en CEM: Le Directeur de l’enseignement catholique accusé d’être responsable des lenteurs des travaux

Partager Facebook

En marge de la cérémonie de remise des prix à l’école élémentaire St Abraham de Guédiawaye, les parents d’élèves ont saisi l’occasion pour dénoncer les lenteurs dans la réalisation du projet d’extension de l’école. Selon Mamadou Dia, Président de ladite association après les études de faisabilité qui ont révélé le coût de l’édifice qui s’élève à 700 millions, il estime que le blocage est au niveau de la direction de l’enseignement privée catholique.

« Ce projet est né à la suite d’un constat des parents d’élèves parce qu’après la classe de Cm2, les élèves de Saint-Abraham avaient comme point de chute soit Notre Dame du Cap-Vert de Pikine ou bien de Grand-Yoff. En un moment donné, il n’y a plus de places disponibles pour les élèves venant de Saint-Abraham », a d’emblée expliqué notre interlocuteur. Il poursuit que les parents d’élèves, à la suite d’une assemblée générale, ont recommandé au bureau de faire les démarches nécessaires en vue d’avoir un collège.

« Des démarches ont été entreprises en collaboration d’abord avec la direction de l’enseignement privé catholique avec sa bénédiction. Nous avons entamé les démarches pour voir d’abord la faisabilité et ensuite quantifier le prix. Mais depuis lors cela n’avance pas. On note un blocage du côté de la direction de l’enseignement catholique alors que ce projet un projet nous tient à cœur » a déploré Mamadou Dia, Président de l’association des parents d’élève de l’école élémentaire saint Abraham de Guédiawaye à propos de la stagnation du Projet d’extension de l’école privée catholique saint Abraham en Collège d’Enseignement Moyen (CEM)

A l’en croire M. Dia, ce projet qui s’élève à 700 millions d’après les études réalisées sur la faisabilité par les experts peine à décoller, ce malgré toutes les démarches entreprises pour sa réalisation et même avec l’approbation de l’archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye. « Ce qui est certain à la dernière rencontre avec l’Abbé George le directeur de l’enseignement privée catholique, le projet est né et ça concerne le collège Saint Abraham. Maintenant il fallait dérouler et puis chercher un peu d’aide, les choix de financement, il nous avait promis des partenaires. Monseigneur Benjamin Ndiaye aussi nous avait promis de voir avec les partenaires pour que l’école puisse voir le jour », a-t-il fait savoir.

Face au problème de places disponibles pour les élèves venant de Saint-Abraham dans les autres établissements privés catholique, le problème de transport ou encore de la restauration constitue un véritable casse-tête pour les parents ainsi que les enfants. « Moi suis en mesure de l’expliquer par ce que j’ai eu un enfant qui a étudié à Hyacinthe Thiandoum et l’autre qui était à notre Dame du cap vert. Et je peux aussi à sa juste valeur déterminer l’endurance qui avait autour du fait que les enfants se déplacent. Hormis cela aussi il y’a un problème économique parce que le fait de se déplacer tu vas faire payer non seulement la scolarité, le transport et la restauration. Trois charges sur tes épaules alors que si c’était au niveau de Guédiawaye tu pouvais gérer même trois élèves contre une seule avec ces charges », a laissé entendre une dame.

L’école qui célèbre son cinquantenaire cette année, attend comme plusieurs écoles privées catholiques son extension à un niveau supérieur. Tel est le cri de cœur des parents d’élèves de Guédiawaye, c’est le même pour ceux qui sont ailleurs. « On a une association qu’on appelle UDAPEC qui regroupe tous les APEC. Et parfois au cours de nos réunions on entend de l’autre côté qu’il y a des gens qui veulent des collèges ou bien de seconds cycles ou même parfois les bâtiments sont vétustes », a laissé entendre Mamadou Dia.

ROSITA MENDY