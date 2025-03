Projet « DOOLEL ADMIN »: Le ministère de de la fonction publique met sur la table ses réalisations phares 

Partager Facebook

Lancé pour accompagner le Sénégal dans la modernisation de son administration publique, le projet Doolel Admin, intitulé « Renforcer une administration tournée vers l’avenir pour un développement durable au Sénégal », est arrivé à son terme. C’est dans ce sens que le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public a organisé un atelier pour dresser le bilan de la mise en œuvre du projet avec toutes les parties prenantes et de formuler des recommandations pour la pérennité des réalisations du projet.

Lancé sur une période de trois années (10.2021-03.2025) avec le concours de la coopération allemande, le projet « Renforcer une administration tournée vers l’avenir pour un développement durable au Sénégal » dénommée « « Doolel Admin » sera clôturé le 31 mars 2025. L’objectif de « Doolel Admin » était de renforcer l’Administration dans ses capacités à mettre en œuvre les réformes économiques et de promotion de l’emploi.

Trois (3) résultats étaient visés : les capacités de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des principaux acteurs des réformes administratives sont améliorées ; des bases méthodologiques et des outils managériaux pour une gestion efficace et durable de réformes favorisant la croissance économique et la promotion de l’emploi sont créées au sein des ministères en charge de l’Économie et de l’Industrie ; la qualité d’une sélection de procédures administratives au niveau territorial est améliorée. Après trois ans et demi de collaboration entre le Sénégal et l’Allemagne, Nina Neubecker, première secrétaire de l’ambassade d’Allemagne au Sénégal, a présenté les principales réalisations du projet Doolel Admin. La diplomate a souligné la fructuosité de ce partenariat, tant pour l’administration publique sénégalaise que pour les citoyens, qui ont bénéficié de procédures administratives simplifiées.

Parmi les résultats marquants, le projet a permis la formation de plus de 800 agents publics aux mesures préventives contre la corruption ainsi que la création de l’Académie de leadership féminin Ndatté Yalla, visant à promouvoir l’équité au sein de l’administration.

Représentant le ministre Olivier Boucal, la secrétaire générale du ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Mme Sall Thioro, a exprimé sa gratitude envers la coopération allemande pour ce partenariat fructueux et couronné de succès. Elle a rappelé que le projet Doolel Admin avait pour objectif de renforcer les capacités de pilotage de l’administration et de soutenir la mise en œuvre des réformes économiques visant à promouvoir l’emploi.

MADA NDIAYE