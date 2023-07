Promotion des Enseignements chez les Jeunes: Pierre Atépa Goudiaby mise sur des écoles virtuelles

Pour renforcer les connaissances chez les jeunes, l’architecte Pierre Atépa Goudiaby promeut les écoles virtuelles. Il l’a fait savoir en marge de la graduation des étudiants du Cours Sainte Marie de Hann Post-bac où il étai le parrain de cette promotion.

L’architecte Pierre Atépa Goudiaby invite les étudiants du Cours Sainte Marie de Hann, récipiendaires de leur attestation de fin de formation d’avoir comme devoir de sortir de leur pays de la pauvreté en créant des centaines d’emplois. « Vous avez réussi jusqu’à ce stade, vous pouvez aller loin. Avec les technologies, on apprend de la même manière et la Covid a permis de savoir qu’on peut étendre le champ de l’enseignement », dit-il à l l’endroit de ces jeunes dont il est le parrain de cette promotion.

Et de poursuivre: « Les architectes et ingénieurs peuvent diriger la course. Avec les nouvelles technologies, on peut avoir des cours virtuels pour que d’ici 10 ans que le niveau va accélérer. En 1960, on était devant la Corée du Sud et ils n’ont pas de pétrole ni de gaz. On doit avoir des écoles virtuelles pour donner plus d’enseignement à la jeunesse ». Il est d’avis que si ces jeunes prennent au sérieux leur carrière, ils peuvent réussir leur vie et aider les populations. « C’est l’éducation qui a fait que les coréens nous ont dépassé c’est pourquoi nous devons orienter les jeunes pour qu’ils puissent acquérir toutes les compétences possibles. Comme le saint coran l’a dit si on veut des connaissances il faut même aller jusqu’en Chine », laisse-t-il entendre.

A l’en croire, c’est un devoir pour lui de venir accompagner les jeunes de futurs bâtisseurs du pays du Sénégal moderne. « Ils ont une grande chance d’arriver à un moment où notre pays va confronter un virage extraordinaire et que grâce à eux on peut négocier pour le bonheur de notre pays. Ils vont faire trois ans en Europe pour parfaire leurs connaissances mais je les surplue de revenir juste après et je leur promet qu’ils auront du travail parce que nous allons coordonner et suivre cette génération », promet-il.

En ce sens, il informe qu’il y aura un groupe sur Facebook pour le suivi. »Ceux qui vont rentrer, auront du travail », assure-t-il. Il saisit cette occasion pour féliciter le Chef de l’Etat de revenir sur sa décision de briguer un nouveau mandat. « C’est un but libérateur pour l’avenir de notre pays. C est une décision très importante », conclut-il.